「龚烨」张景淳巧遇旧战友 与「细龙生」罕合体讲经 前《爱回家》性感女神蒲头

现年45岁的张景淳，在TVB处境剧《爱·回家之开心速递》中饰演「龚烨」一角，而深入民心，在拍剧以外，他早已北上创业，跟罗天宇和李兴华等人合资开店卖鸡蛋仔，获得不少粉丝到该店打卡。但原来张景淳是圈中出名的「玩具控」，近日他到了荃湾一个玩具展览，疯狂扫货外，竟然遇上昔日在《爱回家》的战友，前年离巢的郑世豪，两个大男人一起讲玩具经，网民纷纷表示感到一份男人的浪漫。

张景淳玩具展偶遇旧拍档

近日张景淳到荃湾玩具展览，当天他身穿全黑型格打扮，戴上眼镜，在人群中穿梭，显得相当投入。虽然场内拥挤，但完全无阻他的购物热情，手上提著巨大的购物袋及纸皮箱，内里放满了战利品，但他似乎意犹未尽，继续在场内四围蹓跶，继续展开寻宝之旅，想不到在场内会见到《爱回家》的旧拍档，现已离巢的郑世豪。

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张景淳跟「细龙生」讲玩具经

当天郑世豪穿上短袖T恤，戴上Cap帽和墨镜，在《爱回家》饰演二世祖「细龙生」，跟张景淳有不少对手戏，原来他是「铁甲奇侠」忠粉，在场内专攻该款人型公仔。两位昔日的《爱回家》战友，在玩具展碰头，不是谈讨演艺工作，而是大谈玩具经，之后张景淳更分享了二人合照，引得「细龙太」陈思圻也现身给赞。

张景淳北上卖鸡蛋仔有声有色

张景淳现时在TVB作品不多，主要是拍摄《爱回家》，其他时间多数是北上，经营跟罗天宇、李兴华合资的鸡蛋仔店，做得有声有色。至于郑世豪离巢后，除了继续教唱歌外，他又转行成为一名「企业培训师」，他透露至今已有数千学员跟他上课，展开了人生新一页。

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郑世豪转跑道当企业培训师