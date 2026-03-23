TVB离巢花旦传恋富贵猛人生活奢华 半山豪宅拥无敌景观巨厅深不见底 旧爱破产疑致豪门梦碎

现年35岁的JW王灏儿，近年歌唱事业稍稍沉寂，离开TVB后曝光率大减，但她的感情方面却渐见曙光。她2年前与拍拖6年的富家子男友叶韦彤分手，由于分手前男方卷入破产风波，JW王灏儿一度被批未能共患难。JW王灏儿回复单身后依然财力雄厚，失恋后的她豪掷近千万港元，购入渣甸山豪宅，去年更盛传她与富贵足球界兼音乐界猛人王至尊（Jim Wong）挞着，感情生活受关注。近日，JW王灏儿在IG上载一段在家中窗边唱歌的影片，意外让其豪宅的奢华内笼和开扬景观曝光，引起网民热议。

JW王灏儿豪宅拥无敌景观

从JW王灏儿最新的影片可见，其豪宅位处半山地段，坐拥极为开扬的景观，窗外城市与山景尽收眼底，远眺景色令人心旷神怡。她随意地坐在窗边的软垫上，戴著耳机投入唱歌，画面可见其豪宅楼底极高，空间感十足，即使在旁边摆放了一盆超巨型的绿色植物盆栽，也丝毫没有压迫感，反而更显气派。

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JW王灏儿豪宅客厅深不见底

JW王灏儿在去年已曾在家中拍摄开箱影片，当时已让豪宅的内部装潢曝光。从当时的图片可见，其豪宅拥有一个巨型客厅，感觉深不见底，极尽宽敞。墙上挂有多幅巨型现代艺术画作，为偌大的空间增添了浓厚的艺术气息，足见其豪宅不仅活动空间充裕，更充满格调与品味。

JW王灏儿爆有追求者

事业与生活重新出发，JW的感情世界同样备受关注。她于2024年1月，与拍拖6年的富二代破产男友叶韦彤（Tarzan）宣布分手，一直就被「只能共富贵、不能共患难」。分手后，一度有传她与足球界兼演唱会界猛人王至尊（Jim Wong）挞著。对此，JW王灏儿最近接受商业电台访问时坦言，目前确实有追求者，但因为过去的经历让她面对太多「黑粉」的攻击，她已决定未来不再公开分享感情事，希望保留更多私人空间。

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JW王灏儿：我唔系唔使捞

此外，外界一直有声音批评JW王灏儿「一有拖拍就唔做嘢」。她对此大感无奈，并在访问中强调自己「唔系唔使捞」，反而是无时无刻都在工作，更大叹「娱乐圈嘅女仔真系好惨」。JW重申，自己从入行以来一直经济独立，买楼买车、甚至现在自资做音乐，都是靠自己努力赚钱，并非依赖他人。如今她只想专注事业，以努力证明自己。