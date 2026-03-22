张天赋想跟甄子丹再合作 为演唱会积极操练望有4嚿腹肌 笑要仿傚洪嘉豪忘撕尺码标签

张天赋今日（22日）为马场活动担任表演嘉宾，献唱5首歌，大批到场支持的粉丝不时欢呼大叫，他完成演出后又走到粉丝面前挥手打招呼，场面热闹。他表示相隔半年再出席马场活动很荣幸，问到酬劳是否很可观？他表示不清楚，演出顺利就很开心，讲到他昨晚在澳门做骚，今日又到马场，连走两场很充实，他笑言要多谢经理人。

张天赋望好似马匹充满肌肉

他今日与甄子丹同场，问到可会自荐再合作？张天赋表示不敢打扰他，交给经理人安排，但如果有机会当然很开心。张天赋将与CONSTANCE康堤和Gareth.T一起举行演唱会，正积极操练中，体能开始变好，「我会先跑步再做gym，一开始跑15分钟就顶唔顺，现在可跑30分钟，强度也有加强，不过肚腩未消失，未开始控制饮食，想先增加肌肉再收水，希望到时会令大家惊艳。（目标是几多？）65公斤，但磅数暂时未有减少，腹肌想有4嚿，但其实操到有腹肌已很犀利，有少少印已好好。（到时打阴影？）这是商业秘密，都要有才可以打阴影，否则只会是一挞黑色。」又说刚才看到马主在沙圈巡马，看到一匹匹拥有漂亮肌肉线条的马，就好似见到将来的自己充满肌肉。

张天赋透露年尾或暑假开骚

至于几时再开个人演唱会，张天赋透露很快，可能年尾或暑假在一个大的场地开骚，会再公布。另外，好友洪嘉豪出席活动时，忘记把衣服上的尺码标签撕走惹网民热议，张天赋笑他对穿衣一向有特别见解，引领潮流，下次自己都可傚法，但就会贴XS加细码，不会让别人知他真正尺码。