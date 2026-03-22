BTS光化门回归骚惹部份民众不满 所属公司发声明致歉 将与相关机构建立长期支援机制
更新时间：15:45 2026-03-22 HKT
发布时间：15:45 2026-03-22 HKT
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韩国天团防弹少年团（BTS）昨晚在相隔3年9个月后复出，登上光化门广场举行《BTS COMEBACK LIVE｜ARIRANG》，吸引约40,000人围观，演唱会又透过串流平台向全球190多个国家同步直播，让世界各地fans即时参与。脚踝受伤的队长RM开场高呼「We are back」正式宣布BTS复出，之后BTS带来《Body to Body》、《Hooligan》、《Like Animals》、《Swim》等多首新歌，又唱出《Butter》、《MIC Drop》、《Dynamite》等经典歌。
BTS活动带来人潮与交通管制
不过，因活动带来的人潮与交通管制，引发部分民众不满。对此，BTS所属的HYBE娱乐集团于22日发表声明，表示：「对于往来光化门广场的民众，以及因此影响日常行程的各位，我们深感抱歉。」HYBE强调，光化门与景福宫不仅是历史象征，更是文化重要场域，能在此举办面向全球的演出深感荣幸，也感谢民众展现高度秩序与公民质素，让活动得以顺利完成。未来将持续努力把K-Pop与韩国文化的价值推向全球，并与相关机关讨论国家文化资产的保护与宣传方案，尽速建立长期支援机制。此外，HYBE也在声明最后对韩国大田火灾事故表达关切，向罹难者致哀，并祝福伤者早日康复。
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