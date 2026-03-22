钟舒漫跟年轻一代合作望不要有违和感 与欣宜没联络期待好友再站舞台
更新时间：15:15 2026-03-22 HKT
发布时间：15:15 2026-03-22 HKT
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钟舒漫（Sherman)昨晚（21日）到将军澳电视城为《博爱欢乐传万家》联同女子组IdG Bubbles及《声秀》几位学员一起演出，她笑指，面对一班年轻新一代合作实在有压力，因为感觉他们太青春，自己就像与这件事无关似的，她笑言：「与他们一起，我是拉高了年龄，希望不要有太大的违和感。哈哈！」这次她更与《声秀》时带领的其中一位学员冼奕瑜合作，可说是师徒合作再聚。
钟舒漫知欣宜热爱舞台及唱歌
此外，问她有否与郑欣宜（欣宜）联络？Sherman表示，没有联络，但从传媒口中得知欣宜将参与内地节目《歌手2026》，并大赞这是好事，因为大家也期待已久，她说：「这段时间我没有见过她，大家有一班认识的朋友，我的妹妹和王君馨也有在群组内问及有没有见过欣宜，我知道欣宜很热爱舞台也很钟意唱歌，也觉得她想再站上舞台，而我只希望她能开心。」
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