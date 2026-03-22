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Candy、Ivy被指表演不够合拍：可以更好 喜见So Ching参与慈善音乐剧任女主角

影视圈
更新时间：13:15 2026-03-22 HKT
发布时间：13:15 2026-03-22 HKT

COLLAR成员Candy与Ivy，昨晚（21日）出席慈善骚「Cantopop 321慈善演唱会」，Candy与Ivy表示本来打算跟许廷铿一起跳唱，但因对方受伤，所以改为合唱《青春颂》，又指演出外也都不敢打扰对方。

COLLAR稍后录团歌、排舞和拍MV

提到两人表演不够合拍，Candy说：「我哋下次做好啲，都觉得可以更好，每次演出后都是反思和进步的机会。」她们又透露稍后会为COLLAR录几首团歌、排舞和拍MV，又笑言指经过之前经验，也不敢要求出埠拍MV，因为每次也不够时间休息。至于COLLAR前成员So Ching（苏芷晴）近日最慈善音乐剧《咸鱼肉饼猪仔包》任女主角，Ivy指有留意，也戥对方开心，不过亦坦言已没跟对方联络。

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