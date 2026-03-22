Candy、Ivy被指表演不够合拍：可以更好 喜见So Ching参与慈善音乐剧任女主角
更新时间：13:15 2026-03-22 HKT
发布时间：13:15 2026-03-22 HKT
发布时间：13:15 2026-03-22 HKT
COLLAR成员Candy与Ivy，昨晚（21日）出席慈善骚「Cantopop 321慈善演唱会」，Candy与Ivy表示本来打算跟许廷铿一起跳唱，但因对方受伤，所以改为合唱《青春颂》，又指演出外也都不敢打扰对方。
COLLAR稍后录团歌、排舞和拍MV
提到两人表演不够合拍，Candy说：「我哋下次做好啲，都觉得可以更好，每次演出后都是反思和进步的机会。」她们又透露稍后会为COLLAR录几首团歌、排舞和拍MV，又笑言指经过之前经验，也不敢要求出埠拍MV，因为每次也不够时间休息。至于COLLAR前成员So Ching（苏芷晴）近日最慈善音乐剧《咸鱼肉饼猪仔包》任女主角，Ivy指有留意，也戥对方开心，不过亦坦言已没跟对方联络。
最Hit
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
2026-03-21 13:18 HKT
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
2026-03-21 10:30 HKT
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
2026-03-21 11:16 HKT
平日口岸巴士站现排队人龙？网民分析5类北上「常客」 银发族/打工仔/中产都有份？
2026-03-21 11:00 HKT