胡鸿钧自认与蔡思贝没联络 看报道至知对方离巢 被戴祖仪夸赞却达不到择偶条件 : 佢要叻同有才华

戴祖仪和胡鸿钧昨晚（21日）一起到将军澳电视城为《博爱欢乐传万家》演出，受访时戴祖仪对着胡鸿钧表白，指自己入行的愿望就是要跟胡鸿钧合唱，今天终能做到，即忍不住说：「阿妈我得咗啦！」

胡鸿钧大赞戴祖仪是才女

问到胡鸿钧是否她的儿时偶像？胡鸿钧忍不住说：「你从小学听我的歌？应该是中学吧！」并大赞戴祖仪是才女，因知道对方刚刚推出自己创作的新歌。之后胡鸿钧谦卑地指，过往年青时自己也写了很多首歌曲，现在拿来听却感觉不能拿来制作新歌，因过不到自己的关口，他笑言：「已经30多岁，现在是走成熟路线。哈哈！」

胡鸿钧跟戴祖仪拍剧有你冇我

戴祖仪再次夸赞胡鸿钧，表示很想看到他在剧集的演出，不过胡鸿钧即时戏弄她说：「我曾听监制说过，有戴祖仪在剧集中便没有胡鸿钧，真的是有你冇我。」既然这么仰慕胡鸿钧，即被问到胡鸿钧是否她心目中的对象？戴祖仪还未开口，胡鸿钧抢先说：「我看过她网上片段，我不是她的择偶条件，因为她要叻及有才华的男士。」但戴祖仪说：「我是钟意一些靓的男士，就像韩星车银优或孔刘。」即时令胡鸿钧尴尬不已。

胡鸿钧祝蔡思贝发展顺利

此外，问胡鸿钧可有联络绯闻女友蔡思贝？他表示，没有联络，也是看新闻报道才得知她离巢。他说：「祝福她，无论之后怎样也好，祝她发展顺利，（你可带她返内地发展？）我何德可能，我还未打理好自己，我也要人带呢。」