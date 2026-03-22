许廷铿左手骨折负伤上阵 传郑欣宜将参加《歌手2026》：今次系卷土重来
更新时间：12:45 2026-03-22 HKT
发布时间：12:45 2026-03-22 HKT
发布时间：12:45 2026-03-22 HKT
许廷铿昨晚（21日）出席慈善骚「Cantopop 321慈善演唱会」，他早前伤完脚再跌落10级楼梯致左手骨折，他带着支架负伤上阵，希望自己表演观众会收货。受访时他透露当日回牙医诊所时不慎跌落楼梯，在自然反应下用手撑着身体致骨折及伤了筋腱，现在手中装了4口钉，又表示已做了手术一星期，近日才有力揸咪，所以歌手工作没影响，但牙医方面就暂停，要到4月才能复工，不过他指因受伤后亦有应诊，而其中一人是妈妈，因她的状况较紧急，需要先处理。
许廷铿没有告诉欣宜骨折
许廷铿又指受伤后在家中休息了两日，但觉得自己很废，所以不想有太多时间休息，又谓仍可自行冲凉，不过先要妈妈帮他在患处包保鲜纸。对于好友郑欣宜传出将参加《歌手2026》，许廷铿即反问：「真系？应该嘅，佢原本想参加《歌手2025 》，今次系卷土重来。」又指两人最近少联络，所以不知道，只知她过着正常生活，又指自己受伤也没有告诉对方，因为担心她心血少会吓亲。
最Hit
将军澳神秘后花园大妈舞噪音扰人 街坊爆料：霸地唱K打牌练气功 仲做埋呢样嘢......｜Juicy叮
2026-03-21 13:18 HKT
怀旧酒楼席卷旺角！5大品牌重现龙凤大礼堂、手推点心车、失传手工点心 美心皇宫/襟江/莲香
2026-03-21 10:30 HKT
港女结婚劝父母勿买金饰 后改买1物苦呻「更加唔保值」 网民安慰：都系一份心意
2026-03-21 11:16 HKT
平日口岸巴士站现排队人龙？网民分析5类北上「常客」 银发族/打工仔/中产都有份？
2026-03-21 11:00 HKT