许廷铿左手骨折负伤上阵 传郑欣宜将参加《歌手2026》：今次系卷土重来

许廷铿昨晚（21日）出席慈善骚「Cantopop 321慈善演唱会」，他早前伤完脚再跌落10级楼梯致左手骨折，他带着支架负伤上阵，希望自己表演观众会收货。受访时他透露当日回牙医诊所时不慎跌落楼梯，在自然反应下用手撑着身体致骨折及伤了筋腱，现在手中装了4口钉，又表示已做了手术一星期，近日才有力揸咪，所以歌手工作没影响，但牙医方面就暂停，要到4月才能复工，不过他指因受伤后亦有应诊，而其中一人是妈妈，因她的状况较紧急，需要先处理。

许廷铿没有告诉欣宜骨折

许廷铿又指受伤后在家中休息了两日，但觉得自己很废，所以不想有太多时间休息，又谓仍可自行冲凉，不过先要妈妈帮他在患处包保鲜纸。对于好友郑欣宜传出将参加《歌手2026》，许廷铿即反问：「真系？应该嘅，佢原本想参加《歌手2025 》，今次系卷土重来。」又指两人最近少联络，所以不知道，只知她过着正常生活，又指自己受伤也没有告诉对方，因为担心她心血少会吓亲。