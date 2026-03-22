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Cantopop321慈善演唱会丨Anson Lo孖Gin Lee跳唱《萤光粉红》掀高潮 姜涛呼吁「后生仔」听广东歌 Jeremy率范卓贤、TELLER唱《命硬》

影视圈
更新时间：11:45 2026-03-22 HKT
发布时间：11:45 2026-03-22 HKT

MIRROR成员卢瀚霆（Anson Lo）、姜涛、李骏杰（Jeremy）、李幸倪（Gin Lee）、COLLAR成员Ivy So（苏雅琳）、Candy（王家晴）、陈柏宇及许廷铿等昨晚（21日）出席慈善骚「Cantopop 321慈善演唱会」，一众神徒（AL粉丝暱称）与姜糖（姜涛粉丝暱称）也带备应援灯牌到场支持。演唱会大玩Crossover，众人除了独唱环节外，许廷铿与Ivy和Candy合唱《青春颂》、AL和Gin Lee跳唱《萤光粉红》、姜涛和陈柏宇唱《夕阳无限好》，至于Jeremy就带领师弟范卓贤及TELLER唱《命硬》，Ivy So和Candy亦唱出代表少女Medley，当中包括歌曲《心急人上》、《少女的祈祷》等。

Jeremy相信Cantopop陪住大家

演唱会由ZPOT跳唱打头阵，之后Gin Lee表示Cantopop在大家心目中有特别的位置，好开心今日以广东歌的形式做演唱会，又唱回十年前比赛的歌曲《爱是永恒》。Jeremy指相信Cantopop陪住大家，每阶段也会有歌代表当时的心情，之后他唱出《心淡》。AL以白马王子Look现身，跳唱《Megahit》炒热全场气氛，他指今晚主题令他想起广东歌是多变，当中有活力、浪漫、不开心和开心今次舞台想传正能量的讯息给大家，而在他唱《你都有今日》后他跟Gin Lee跳唱《萤光粉红》时两人更在舞台上狂跳，炒热全场气氛。陈柏宇在唱完《车匙》后，搞笑地表示AL的粉红灯牌好靓，叫神徒着灯。他指每个年代有不同声音，就算大个听都会觉得好正。姜涛出场时与陈柏宇合唱《夕阳无限好》，姜涛指有很多广东歌陪住他去成长，但不知这年代是不是，又坦言入行前也曾忽略广东歌，而作为歌手后就明白承传广东歌这责任很大，所以选了陈百强的《等》送给大家，又笑指自己不后生，过几年就30岁，希望00或10后的后生仔可听多点广东歌。
 

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