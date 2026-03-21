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夜王丨杨偲泳否认被删戏份不开心 芯駖破亿票房穿谭旻萱黑丝亮相

影视圈
更新时间：19:45 2026-03-21 HKT
发布时间：19:45 2026-03-21 HKT

谭旻萱、杨偲泳和李芯駖今日（21日）出席电影《夜王》冲击1亿票房答谢会。3人受访时，谭旻萱指拍完《夜王》后，见到酒杯想起与黄子华合作的片段时就会想饮酒。提到派福利，她指已准备好学生装，问到是否破亿就着？她说：「着硬！」也肯定是短裙，也可加黑丝。芯駖就指着谭旻萱着过的黑丝或「土地」的服装，杨偲泳就谓着黄子华有味恤衫，不过她们就谓不敢要求导演着护士装，因怕得罪导演。

杨偲泳被谈与男友出席聚会

问到被删戏份的杨偲泳现在是否已嬲完？她反问谁指她嬲？又谓自己没有不开心：「我好奇怪啲人走嚟问我，冇人讲起，但大家传出嚟，可唔可以存有好多人揾我拍戏？」她又表示想提议导演开续集时将题材变成丧尸或争产，到时原班人可以成为一个家族，至于丧尸题材就大家也觉得是不错。提到杨偲泳早前和男友张振朗出席谢安琪生日饭局，她指当日其实是和张继聪团队的开工饭，由于也是谢安琪生日，所以一起切蛋糕，希望大家都身体健康，至于现在是否不介意带男友出席这些聚会？她就继续避谈。
 

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