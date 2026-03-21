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夜王丨何启华笑肥仔令佘诗曼输钱：有钱先有得输 卢镇业破亿票房着医生Look派福利

影视圈
更新时间：19:15 2026-03-21 HKT
发布时间：19:15 2026-03-21 HKT

何启华（Dee）与卢镇业今日（21日）出席电影《夜王》冲击1亿票房答谢会，对于被指破亿会着护士装，阿Dee表示戏中女演员多声势浩大，经常屈男演员着不同衣服，卢镇业就谓杨伟伦是愿意着病人衫、自己亦愿意着医生装，阿Dee则表示3人也愿意帮导演着护士衫，提到女演员表示导演不能亵渎，阿Dee即说：「导演想着我哋梗系配合，佢唔想着我哋冇迫，我哋唔似啲女仔会屈人着护士衫，我哋唔做呢啲。」他更笑指报导的标题可写成他们内讧。

阿Dee 负责戥脚

至于票房过亿是否也会派福利，两人表示无论是否过亿，也身体力行去谢票，这些全部都是福利：「我哋人望低处，呢几年都唔好望太高，望高望远都冇乜好着数，踏实啲，商场有试食已经系福利，戏院有谢票都系福利！」卢镇业指自己现叫「两餸饭王子」，如果倾到可以去做𢳂饭员。提到ERROR成员肥仔最近跟佘诗曼一起打麻雀，阿Dee指以前也有跟他们打麻雀，但自己因为不太懂所以只是负责戥脚，问到为何这次不叫他，阿Dee笑指可能已被他们逐出群组：「可能佢哋唔钟意我，净系MIRROR，唔计阿佘、君如佢哋，可能我未找数所以唔侵我玩。」至于佘诗曼表示肥仔输了她的钱，问肥仔的牌技，阿Dee说：「正所谓有钱先有得输，我谂（阿佘）太有钱？试吓下次叫佢唔好带钱去打，咁就唔会输。」

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