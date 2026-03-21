TVB上位小生富贵宣布老婆陀女 紧张为囡囡改名求祝福 被踢爆背太太偷做一事劲尴尬

30岁TVB「功夫新星」容天佑今年1月宣布富贵太太Winnie怀孕，他贴上超声波的相片并说：「Coming soon…#今年新年终于唔使比三姑六婆问到口哑哑了。」容天佑坦言开始筹办婚礼已经发现怀孕并说：「一切都系上天嘅安排，系上天嘅礼物。」

容天佑公布BB性别是女儿

即将成为新手爸的容天佑频频在社交平台贴出孕照，得又独厚的Winnie全程长胎不长肉，四肢依然纤细兼零水肿，昨日（20日）再公布BB的性别：「系囡嚟㗎，估囡囡嘅你哋…恭喜晒，仲未改名添。」容天佑又称感谢大家的祝福，但目前最重的是：「我要尽快帮佢改返个名先。」

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容天佑被太太公开一个秘密

容天佑的太太Winnie家世显赫，家族生意庞大，而Winnie更是珠宝批发商，当日过大礼已经非常大阵仗，单是重型龙凤鈪目测至少有8对，还有八篮大礼迎囍礼篮、十盒心型大花胶扒、鲍参翅肚、嫁囍礼饼红酒及钻饰，份量多到逼满客厅，在婚宴上，新娘的首饰件件都份量十足。不过容天佑与其他新手父母一样，得悉太太怀孕后，已经频频在社交平台出PO，热刺期待BB的来临，早前更被太太公开一个秘密：「我老公竟然⋯⋯偷搽我支妊娠油！畀我发现咗之后红都面晒，仲话我keep，佢都要keep~」容天佑事后搞笑地说：「借嚟搽下啦，唔好咁小气啦。」其实容天佑公布太太怀孕后的相片，已经表现很兴奋，一时锡太太的孕肚，一时又扮听BB的心跳，拎着超声波相片的神情，已经流露一脸慈父样。

容天佑仔女都一样开心

容天佑的爸爸去年曾因中风而两度入院做手术，当容爸爸病情稳定后，Winnie发现怀孕：「𠮶阵未知有咗嘅时候，我哋又搬屋，搬搬抬抬，又日日揸车去医院探爸爸，又好辛苦咁筹备婚礼，基本上系𠮶半年每日都只有4、5小时休息，但系我老婆都完全无孕吐或者其他唔舒服嘅地方，所以真系好感恩，一切都系上天嘅安排，系上天嘅礼物。老婆想喺个肚变大之前进行婚礼，所以所有事情系3个月内发生，好感谢所有帮忙过婚礼，照顾过我哋嘅人，而家谂返起个心情起起伏都好复杂。」容天佑亦曾说：「仔女对我嚟讲都一样开心。」

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