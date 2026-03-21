石修新抱林佑蔚挑战视觉极限 高衩泳裤「绝对领域」尽现引遐想 S曲线喷血身材提早为眼球消暑

石修儿子陈宇琛（Sam）前有线电视主播林佑蔚 （Camille） 婚后育有女儿陈翎（Luna），虽然林佑蔚有一个悲惨童年，她自觉似是为了修补家庭关系而出生，所以一直努力让自己爱的人快乐，牺牲幸福、梦想和健康，甚至帮家人偿还债务，受尽身心虐待，曾一度令她抗拒生育，幸好女儿的到来医治了她的伤口。

林佑蔚急不及待晒泳衣为眼球消暑

深得老公陈宇琛、老爷石修和奶奶疼锡的林佑蔚，一直做自己喜爱做的事， 成为人妻及妈妈后，仍然毫不吝啬地骚诱人身材，而且尺度越趋激烈，不时上传性感泳衣照，泳衣的设计，更是「少布到不得了」，甚至徘徊走光边缘，作风非常大胆。虽然近日天气乍暖还寒，但林佑蔚已经急不及待晒泳衣照，抢先为眼球消暑。

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林佑蔚环保泳衣未有影响可观性

林佑蔚日前在IG贴上紫色三点泳衣相并说：「真是精彩的一周，希望能有工作或度假旅行的好心情。」虽然林佑蔚的泳衣曾在去年「亮相」，不过依然未有影响可观性，挂颈式的设计加上胸前有多条幼细的绑带环绕在腰间和背部，创造出层次感和镂空效果，下身高衩剪裁的泳裤才是重点，两侧由幼细的带子组成，裤头系带位置拉得较高，「绝对领域」呈现极高的诱惑力与视觉美感。

林佑蔚尺度之大更是令人咋舌

身形更见FIT爆的林佑蔚，在池边的躺椅上摆出不同的甫士，其中一张见到她妩媚侧卧，用手肘支撑著上半身，身体舒展，完美地展现了S形曲线，散发出慵懒而迷人的气质，尺度之大更是令人咋舌。林佑蔚曾表示：「对我而言，这不仅是比基尼照，更是我个人对自己关爱、疗愈和成长的庆祝。我感恩我的健康、我的身体、我的心灵、我的光芒，以及我与生俱来的和谐状态。」

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