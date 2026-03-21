方皓玟演唱会紧急取消 开唱前夕惊爆身体出事被医生劝停工：这个消息我都好唔想同大家讲

方皓玟（小明）演唱会之前原定在25年除夕倒数举行，但因宏福苑意外而延期至3月21日。本来今日（21日）假观塘海滨活动空间举行的《方皓玟约你落观滨演唱会》，再次出现突发情况，在开唱前夕突然宣布取消。主办单位及方皓玟本人均发出公告，表示因方皓玟患上严重感冒及失声，经医生建议需即时休息，无奈做出此困难决定。

方皓玟患严重感冒取消演唱会

主办单位在公告中解释：「惟因演出歌手方皓玟患上严重感冒，经医生建议目前身体状况并不适合进行演出，为保障演出质素及歌手健康，主办单位经审慎考虑后，决定取消是次演唱会。」主办方对造成观众不便深表歉意，并已安排退票流程。已购票的观众将在14个工作天内收到票务平台的电邮通知，办理相关退票事宜。

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方皓玟声带失声状态不稳

与此同时，方皓玟昨晚（20日）深夜亦于IG发文向歌迷致歉，字里行间充满无奈与不舍。她写道：「对唔住，这个消息我都好唔想同大家讲。」她透露自己身体状况突然出现问题，导致声带失声，状态很不稳定。

方皓玟强调自己对专业的坚持，因此取消演出是一个极其困难的决定。她感性地表示：「呢个唔只系一场show，而系一次好重要嘅见面。」她为影响到已准备好前来的观众感到非常抱歉，并感谢大家一直以来的支持与体谅。文末她承诺：「等我休息好，我一定会再用最好嘅状态同你哋见面。」

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