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Tiger开骚多位MIRROR队友撑场 妹妹弹琴伴奏激动泪洒舞台 宣布6月为演唱会举行Part 2

影视圈
更新时间：12:02 2026-03-21 HKT
发布时间：12:02 2026-03-21 HKT

Tiger(邱傲然）首个个人演唱会《Where It Begins》昨晚（20日）在麦花臣场馆举行，多位MIRROR队友到场支持，当中包括：Alton（王智德）、Frankie (陈瑞辉）、Anson Kong(江𤒹生）、Jeremy (李骏杰）、Lokman（杨乐文）、Ian(陈卓贤）及Stanley(邱士缙)。

Tiger琴边紧抱妹妹

Tiger的妹妹更上台弹琴伴奏并与Tiger合唱一曲《Fields of Gold》，当唱毕后Tiger即走到琴边紧抱妹妹：「很多谢我妹妹，首次与妹妹这样地正式在台上合唱，平日我们大多在房或客厅唱歌，真的很多谢我这个妹，她好叻呀！」他的妹妹也激动得用手抹泪水。Tiger与这次演唱会音乐总监天衡表演对弹结他后，Tiger感谢对方说：「除了音乐以外天衡也给了我很多价值观，感恩遇上天衡这个人。」演唱会尾声Tiger鸣谢各单位时坦言：「知不知道很多人的音乐梦也是从麦花臣场馆开始，至少我是，谢谢！」他又感慨过往一直拿着年纪最细这「牌头」，去到哪里也有免死金牌，眨眼间自己已27岁，过多几年整队MIRROR都30岁！即引起台下粉丝大叫，他说：「人是会长大的，30岁很敏感，以前我不唱歌，唱K也不拿起支咪，估不到今晚有属于我们的舞台，这件事很奇幻。」之后他演唱张国荣的一曲《由零开始》，他指出，这首歌是他首次出现在大家眼球前的黑历史，也感谢大家多年来仍记得他，让他感到很幸福。完场时Tiger即场宣布，决定于6月为演唱会举行Part 2，并请大家密切留意，之后他与团队拥抱时忍不住哭了出来。

Tiger全力支持妹妹

Tiger受访时被问到是否早已预定有part 2演出？他否认，并指出，是今天才知道，因为要多方面配合，6月再于这个他的音乐梦想发源地举行。问到妹妹唱歌了得而且全晚也在台上担任钢琴手，是否打算入行？Tiger表示，这要看她的个人意愿，并觉得妹妹唱歌比他好，他很开心有妹妹帮助很多。问到给妹妹多少酬劳？他笑言：「不知道，因为不是我负责这部门，就连我的酬劳是多少也不知。（是你要求妹妹演出吗？）我的几首歌曲都是她帮手弹琴，我的音乐路上也是她帮我，（有否向花姐推介帮妹妹搭路入行？）她仍是学生也有自己的想法，我会与她好好沟通，全力支持她。」他又指，妹妹在台上哭只因她是容易喊的体质，而他自己最后因看到身边乐队与现场观众的震撼，即时忆起这几个月彩排时刻，才忍不住落泪。

Tiger感激7位队友到场支持

问到现在不可以再用自己最细这个免死金牌的感觉是怎样？Tiger笑言：「已经很久没有拿这个「排头」来用，之前用免死金牌那只是有哥哥们有经验可以照顾着我，现在已经不可以，（最严重是遇上什么事要用免死金牌？）只试过找他们帮我顶一句歌，（MIRROR 那位队友帮你最多？）每位都要帮我，因为每一位都有能力。」这晚有7位队友到场支持，令Tiger 十分感动，他坦言：「这是我人生第一个骚，大家都很忙，AK有工作做也来，我感觉到他们的心意。」至于身形明显纤瘦不少，Tiger表示，因为农历新年期间伤风感冒又肚泻病了很久，在一星期内轻了10磅，再加上开骚紧张才会这样。

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