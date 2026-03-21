「漫画教父」黄玉郎76岁生日前夕被追债 疑烂赌大量街招铜锣湾飞满天 屡陷财务纠纷曾遭入禀追逾千万

下周五（27日）是「漫画教父」黄玉郎的76岁生日， 早前曾公开与比他年轻37岁嫩妻Cass Fong的婚姻关系，黄玉郎在70岁高龄时再做人父，对嫩妻更是赞不绝口：「我太太好好，好迁就我，佢好似我fans咁，觉得老公讲乜都啱，我而家收工个仔喺屋企等我，佢似足我咁百厌呀，简直青出于蓝。」

黄玉郎与Cass Fong被追债街招满天飞

日前有网民在Threads上载多段影片，片中看到铜锣湾时代广场街招满天飞，内容是向黄玉郎与Cass Fong被追债，指有人呃投资及烂赌以致输清光，期间惹来不少途人注意，其后黄玉郎回复传媒表示：「只是商业纠纷，并非借钱不还，多谢关注。」

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黄玉郎高峰期身家一度逾10亿

在观塘鸡寮徙置区成长的黄玉郎中学未毕业便投身社会，凭著对绘画的热爱，曾创作《龙虎门》、《醉拳》等脍炙人口作品，到了80年代一手创立玉郎集团，有指高峰期身家一度逾10亿，成为本地漫画界传奇人物。其后因过度投资而大缩水，又因为遇上股灾而欠半亿巨债。1991年，他涉做假数讹骗公司3,000多万公款，而被廉政公署拘控，被判入狱4年。黄玉郎出狱后尝试重振事业，但近年仍屡传财务纠纷，他曾在2020年3月被财务公司入禀高院，追讨欠款524万港元；同年6月再遭另一信贷公司入禀，指其2018年借款500万仅还5万，连利息共欠581万港元。

黄玉郎感情世界亦同样精彩

黄玉郎的事业大起大落，感情世界亦同样精彩。黄玉郎在1971年与漫画家马梦妮结婚并育有3名子女，他表示曾与马梦妮两度离婚：「我哋离婚过一年之后，觉得离婚唔系几好，又再复婚。又三年之后呢，又再离过。」结果这段婚姻维持16年后告终。1988年与当年年仅16岁的黎姿展开忘年恋，成为黎姿初恋情人，翌年更在五星级酒店为她举行17岁生日派对，惟拍拖3年后分手，至今依然令人津津乐道的话题之一。其后黄玉郎与女艺人倪诗蓓相恋，两人未正式但育有儿子黄英梁（Royce），儿子在2岁多时证实患上严重自闭症，智商只有2岁并有语言发展迟缓及声音敏感症，黄玉郎和倪诗蓓两人多次因儿子的监护权及金钱问题对簿公堂。

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