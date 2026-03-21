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陈山聪开腔剖白「陷剧荒」向佘诗曼求捞：叫佢打救下我 偕妻儿亮相首映礼感恩伯乐余俊峰成就视帝路

影视圈
更新时间：07:00 2026-03-21 HKT
发布时间：07:00 2026-03-21 HKT

陈山聪主演的电影《福中时光印记》于铜锣湾举行首映礼，他与太太及儿子Jaco一同到场支持。山聪透露，接拍该片全因导演余俊峰与他亦师亦友，更指自己能夺得视帝宝座，对方功不可没：「我以前系跟佢学戏㗎！」被问到是否以友情价接拍？他直指：「香港福建商会畀嘅酬劳好好，真系多谢佢哋邀请。」拍摄期间，他深深感受到福建人的团结，以及他们在香港办学、培育社会栋梁的贡献。

《妈妈又要嫁》大马破千万 

山聪兴奋透露，有份投资的马来西亚电影《妈妈又要嫁》票房已达1千万港元，即使与多部强劲贺岁片同期对撼，仍成功跻身当地票房第六位，成绩令他相当满意，巳可说是有交代，所以他与林盛斌和梁烈唯感振奋，并正与串流平台洽谈，希望让更多观众欣赏到这部作品。他更透露已着手筹备新一部贺岁片，被问到会否加大投资额？他谦虚表示：「今次系我第一次走上大银幕参与制作同投资，成绩咁好，已经好感恩，要一步步嚟。」

山聪拍激吻戏一Take过

在《妈妈又要嫁》中，山聪与2023年「马来西亚半岛国际小姐」季军罗思霓有一场激吻戏，被问到是否「自肥」？他笑言：「冇着数㗎！因为拍摄场地要收费，时间好紧凑，事前同佢沟通好，只可以一Take过，所以排练咗好多次走位。」他续指该场戏其实是搞笑情节，对手饰演变性人，一开声便是男人声线。问到是否需要向太太备案？他淡然表示：「唔使，以前同刘佩玥、刘颖旋都拍过接吻戏，拍戏咁多年，老婆明白我哋好专业，成个过程都好顺利。」

佘诗曼「打救」 一笑置之

此外，早前有网民在大马大排档偶遇佘诗曼与山聪，事后被指两年没拍剧的山聪向阿佘「求打救」。他对此一笑置之：「唔会唔开心，如果要揾阿佘救命，20年前已经揾咗佢啦！」他解释当日其实是梁靖琪生日，对方知道他身在马来西亚宣传，便前来一同庆祝：「其实同阿佘食饭好平常，佢揾我个仔仲多过我添！」他更笑言：「如果佢真系打救到我就好啦，叫佢打救吓我啦！」他又透露，饭敍期间有与阿佘洽谈未来在电影上合作，若日后能在剧集中联手更是求之不得，但一切还需看缘分与天时地利。

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