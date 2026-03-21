46岁《流行都市》台柱张美妮揭冻龄秘诀 网民激赞自然美 与林峰杨茜尧同期效力TVB近30年

现年46岁的张美妮，与林峰、杨茜尧等艺人均是TVB第13期艺员训练班同学，效力TVB至今已27年。她多年来凭主持《闪电传真机》、《流行都市》等节目，在观众心中留下深刻印象，她婚后将生活重心转向家庭，但其外貌却不受岁月侵蚀，是圈中公认「冻龄美魔女」。近日张美妮在IG分享自己的保养之道，瞬间吸引无数粉丝关注，并大赞她「仙气满满」、「看不出真实年龄」，令人羡慕。

张美妮分享冻龄秘密

张美妮分享的冻龄6大秘诀，强调美丽是由内而外散发，她认为恒常运动不只锻炼身材，流汗更能让身心一同变年轻；而防晒则是比任何昂贵保养品都实在的护肤步骤。在饮食方面，她坚持少糖少油、多菜多蛋白的原则，相信身体会用最佳状态回报自己。此外，她亦鼓励大家保持对世界的热情、维持情绪稳定，并确保充足睡眠，因为心态与气色，才是欺骗不了人的年龄指标。

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张美妮拉大队睇林峰演唱会

张美妮跟林峰、杨茜尧、徐荣等TVB第13期艺员训练班的同学，至今依然情谊深厚。虽然毕业后各人星途发展各异，林峰和杨茜尧已是中港两地的一线演员，但无损他们之间的感情。这班旧同学多年来不时相约聚会，去年更「拉大队」一同现身支持好友林峰的演唱会，以实际行动力撑对方，足见这段识于微时的友谊，经得起时间考验。

张美妮现为发型屋老板娘

张美妮自2013年与发型屋老板黄伟强结婚，并诞下一女后，她便逐渐淡出幕前，享受家庭生活。尽管如此，她仍活跃于社交平台，不时分享生活点滴，与粉丝保持互动，网民纷纷羡慕她的外貌，更指心境年青就是变靓的秘密。

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TVB第13期训练班又Re-U？