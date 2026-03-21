前TVB小生金兴贤再赞中山生活质素：后悔太迟嚟  衣食住行瓣瓣掂  详细剖析买楼租楼边样好

前TVB男星金兴贤，早前接受资深传媒人汪曼玲访问大谈移居中山生活，他跟太太Joanna讲到眉飞色舞，因为题材贴地，香港人对移居大湾区亦越来越有兴趣，故此该集网台节目收视极佳，已有逾60万点击。金兴贤夫妇近日再接受汪曼玲访问，直指「非常后悔」，原来是后悔移居得太迟，多次强调「早嚟早享受」。金兴贤夫妇今次大谈于中山「买楼好定租楼好」，并表示现时是入市好时机，建议4、50岁的香港人也可以「早啲过嚟」。

金兴贤夫妇后悔太迟移居中山

金兴贤夫妇表示，后悔太迟搬到中山：「我哋好后悔，应该早5、6年就嚟，早嚟早享受呀」。他们庆幸认识了好多新朋友，并表示「以前喺东涌住，一系西人，一系印度人，完全冇邻居生活，依家识咗好多人，手机爆晒棚」。并指「依家成个屋苑好多香港人，大家都有个心态就系团结埋一齐，食饭喺一齐，有咩消息就通知大家，好开心」。

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金兴贤夫妇：买楼好过租楼

对于在中山究竟买楼好抑或租楼好，Joanna就表示「如果租，就可以睇下自己适唔适应，不过年纪大嘅可能就唔会租畀你，因为惊你年纪大，如果喺屋出事就会影响楼价」。金兴贤亦透露，夫妇二人本身亦想租楼，但因为年纪问题碰过两次钉，所以就决定买楼。

金兴贤夫妇提供买楼贴士

金兴贤夫妇之后表示，觉得买楼比租楼更好，并提供买楼贴士：「记住唔好贪平，要买适合自己嘅，因为呢度二手市场冇香港咁活跃，如果贪平买得唔啱，要易手都唔易，宁愿买个真系好钟意嘅楼盘。另外就建议拣个好啲嘅区，亦唔好买座数太多嘅，第时变卖都比较难。另外就要拣啲安全嘅发展商去买」。他们认为，现时是入手中山楼的好时机：「依家啲楼冇早几年咁贵，我哋都睇好未来中国前景，所以系入手好时间，依家中山有啲800几呎楼，只系40几万咋，我去睇过一啲都唔差」。

金兴贤夫妇盛赞交通方便

金兴贤夫妇又指，早前Joanna于内地遗失回乡证，表示可以在珠海补领，只要5天就领回新证，而换证亦可在珠海办。此外他们亦盛赞中山的交通：「穿州过省时间唔长，就算系开车去潮州，都系四个钟」。另外又指在中山「食嘢唔使睇价钱，就算系五星酒店食都唔系贵」。

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