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洪嘉豪着新T恤忘记撕尺码贴纸 网民笑指：撕咗冇得退

影视圈
更新时间：22:15 2026-03-20 HKT
发布时间：22:15 2026-03-20 HKT

歌手洪嘉豪（Kaho）昨日（19日）为推出实体杂志《KIKI》举行发布会，见他以一件简约T恤配牛仔裤现身，造型低调朴素，不过活动过后，却引发「虾碌」小插曲。有眼利网民发现，他身上的T恤竟贴着一张尺码标签，似乎是新衫忘了撕走，让大家意外得知，原来这位男神穿的是「大码」，场面搞笑又可爱。

洪嘉豪唱片公司跟品牌齐回应

这张尺码贴纸惹来不少人热烈讨论，华纳高层先留言笑嘲：「KAM」，连衣服品牌都忍不住谓「喂呀！」，更有网民搞笑猜测：「件衫系咪要还返俾赞助商，唔搣得牌？」、「请问件衫会还去边间分店，我要买。」品牌立即澄清，「送咗比豪仔唔驶还咖」；网民都玩著笑写道：「方便啲人参考返L码有几大」、「系细心，俾各大观众有个reference，知自己要买咩码，成功推销嘅代言人」、「撕左冇得退」、「呢个宣传方法，都几好！」

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