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正义女神丨周嘉洛剧中狂闹人致腰骨痛自嘲系报应 蒋祖曼发现佘诗曼私下好玩得 马贯东被六页纸对白考起

影视圈
更新时间：21:45 2026-03-20 HKT
发布时间：21:45 2026-03-20 HKT

新剧《正义女神》本月30日TVB首播，今晚（20日）在惠州举行见面会。周嘉洛和蒋祖曼演姊弟，平时形象搞笑的嘉洛首次饰演态度认真的裁判官角色，蒋祖曼爆他拍摄时表现努力，嘉洛笑言剧中经常骂对方，拍完腰骨痛是报应。

戴祖仪带病拍摄幸没影响进度

蒋祖曼曾在《新闻女王2》与阿佘拍档，她发现阿佘拍两套剧时表现似两个人，私下原来好玩得，嘉洛也指阿佘烂玩。曾读法律的戴祖仪演检控官，离开校园已久但仍记得基本知识，期间带病拍摄幸没影响进度，她对周嘉洛不同平时的演出感惊喜。马贯东演帮少年犯的律师，一度被六页纸对白考起。
 

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