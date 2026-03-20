任晴佳庆祝任达华71岁生日 分享童年靓相证由细靓到大 学霸美女传继承逾30物业

影帝任达华近日71岁生日，他跟名模太太琦琦育有一女任晴佳，转眼间已经20岁，长得亭亭玉立，被赞是最美星二代。任晴佳在爸爸生日当天，分享了自己的成长片段，而童年的她，遗传了父母的优良基因，眼大大及皮肤白滑，确是由细靓到大，天生是美人胚子，任达华爱锡女儿，曾表示会将名下全球30多个物业留给爱女，让她一生无忧，网民纷纷羡慕任晴佳是「人生胜利组」。

任晴佳童年照曝光美人胚子

任晴佳分享的照片中，可见她与父亲任达华的感情，在不同成长阶段都极为亲密。其中一张旧照片，年幼的任晴佳样子精灵可爱，皮肤白滑，穿著可爱的豹纹毛毛背心，倚傍在高大有型的父亲身旁，尽显童真。另一张则见她撒娇般抱著爸爸，场面温馨。时光飞逝，昔日的小女孩如今已长大成亭亭玉立的少女，网民大赞任晴佳「由细靓到大」、「纯天然美女」。

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任晴佳遗传妈妈超模身高

任晴佳完美遗传了任达华和琦琦的优良基因，她不仅拥有180cm的身高，更有42吋逆天长腿，去年任晴佳就跟妈妈一起母女档，现身巴黎时装骚，继承妈妈的衣钵，投身模特儿行业，马上成为各大品牌的宠儿，前途无限。

任晴佳传获父赠全球30多个物业

任达华一向是圈中「楼王」，在全球拥有30多个物业，他曾扬言会将名下物业，全部留给爱女，让囡囡一世无忧。但任晴佳并未因此恃宠而骄，反而努力增值自己，她曾就读香港拔萃女书院及新加坡国际学校，大学在伦敦政治经济学院修读社会学，是美貌与智慧并重的学霸，羡煞旁人。

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