谈善言首战舞台剧即入围剧后 自嘲得奖如下巴跌落地 对打匹克球被指扰民：每人接受能力不同

谈善言和倪晨曦今日出席一个品牌活动，谈善言透露近半年开始打匹克球，笑谓是受肥仔（梁业）和陈安立等人影响，稍后更会参加公开比赛，「其实有人报打混双，就帮我报埋，我球技不太好，怕连累拍档。（谁是拍档？）是幕后同事。」她更形容比赛紧张过拍戏。

谈善言回应匹克球声扰民投诉

对于早前有报道指在户外场地打匹克球对附近民居做成滋扰，谈善言表示自己都在室内场打波，直言以前住村屋时，邻居都有打匹克球，也会听到声响，但她觉得还好，可能是每个人的接受能力不同。

谈善言睇好梁仲恒获奖

谈善言凭《鳄鱼之吻》入围《第34届香港舞台剧奖》「最佳女主角（悲剧/正剧）」，与王菀之、黄智雯等角逐剧后，她坦言没想过第一次演舞台剧就被提名，宣布入围名单时正与梁仲恒在一起，看到群组中的恭喜讯息，还以为大家是恭喜梁仲恒，因他在《大状王》的演出很精彩，后来才知自己都有入围，感到很惊讶，问到可有信心得奖？她笑言有提名已超出预期，如有奖会更惊讶，到时下巴会跌落地，但就睇好梁仲恒会获奖。

倪晨曦巴黎时装周归来

另外，倪晨曦刚从巴黎回港，她透露到米兰和巴黎14日出席时装活动，感谢老公和家人在这期间帮忙照顾孩子，又说3个儿子都开始长大，细仔很快就会上学前预备班，笑言终于见到好日子的曙光，待细仔上学后就多了数小时自己的时间。

