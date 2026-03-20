TVB四线小生宣布离开TVB 入行8年星途暗淡近乎零认识 遭网民揶揄：证明你同娱乐圈无缘

近日TVB爆出艺人离巢潮，连日来有不少艺人宣布离开TVB，继视后蔡思贝后，组合农夫的陆永与C君（郑诗君）、《爱．回家之开心速递》饰演「Laptop」一角的孟希璘与及曾在《女神配对计划》向李芷晴表白的周嘉全的名字在TVB官网消失。

陈戬浩入行近9年星途极为暗淡

曾经被郑丹瑞封为「刘青云」的陈戬浩（原名：陈泓远），艺训班毕业后加入TVB，曾演出不少大配角，最为人熟悉的角色就是《爱．回家之开心速递》中饰演岛大学生「氹仔」一角，可惜星途极为暗淡，结果入行近9年时间的陈戬浩昨日（19日）宣布离巢，网民的反应大感意外。

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陈戬浩离巢惹来不少人留言

陈戬浩昨日在IG贴上多张相片并说：「咁就八年零六个月，由19岁入TVB 到而家已经27，其实真系唔经唔觉。我不嬲都比较少说话，我净系想讲多谢呢段时间帮我同锡我嘅人，无论系畀机会我嘅人、陪伴包容我嘅人，定花心机时间同我讲肺腑之言嘅人，铭记于心，多谢大家，有缘江湖再见。」陈戬浩的离巢惹来不少人留言，原来不少人对陈戬浩近乎零认识：「趁呢个机会好好地咁揾份工系好事，如果8年都令观众留意唔到你，转换跑道未必系一件坏事。」、「第一次见呢个人，做幕后？」、「走得啱，因为你走所以有呢个post ，反而多咗人识你。」、「虽然我唔知道系边个，但系希望你之后顺顺利利。」、「点解可以做到8年都无人识你？」、「做咗8年都仲系茄喱啡 ，你真系要检讨下自己有冇天份。」、「咁就浪费咗八年零六个月，识得知难而退系好嘅。入咗娱乐圈，但见都未见过你，证明你同娱乐圈无缘。」

陈戬浩曾卷入一宗「衰十一」丑闻

陈戬浩亦有回复网民留言：「多谢大家咁畀面系度cm，过咗咁长时间都系冇人识真系自愧不如，不过今次既离开误打误撞令大家见到我，谂落都好似唔差。」陈戬浩去年向曾参加过ViuTV《全民造星3》的女友梁咏祈求婚成功，婚礼将于今年年底举行，陈戬浩曾在《十八年后的终极告白》、《把关者们》等剧集，而在《爱回家》中饰演澳门大学电影学会会长「氹仔」，因为他与「朱凌凌」吴伟豪一拍即合，搞到「金城安」周嘉洛醋意大发，一度成为凌安CP的「第三者」。陈戬浩在2021年曾卷入一宗「衰十一」丑闻，成为嫌疑人之一，随后在社交平台澄清与事件无关：「我自己冇做过，都第一时间澄清咗，我今年23岁啫，仲未24，而家仲系22岁，未生日添！我好庆幸（网民）冇真系针死我、攻击我话『一定系你啊』，而家唯有由佢过去。」

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孟希璘在TVB工作的8年是珍贵回忆