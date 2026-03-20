苏韵姿郑世豪《爱回家》旧友惊喜合体各展新动向 朱智贤不强求随缘觅爱

苏韵姿、郑世豪、朱智贤及徐浩昌今日到九龙湾出席媒体公司开幕典礼暨战略伙伴签约仪式。苏韵姿和郑世豪这对TVB剧集《爱·回家之开心速递》旧成员聚首，二人表示，大家有时候好欠也没有见面，但近几星期则见了三次面，之前更与朱智贤一起为某公司周年晚宴演出。问到可有约《爱回家》演员聚会？苏韵姿称，有机会可以约一下，但知道他们接通告很迟才收到，所以较难预约。

苏韵姿北上发展

在工作方面，苏韵姿早前到内地开拓工作市场，参与内地一些综艺节目演出，令她发现普通话的重要性，由于想自己发音更为标准，所以正上堂学习，而她主持「HOY TV」的《日式流行》饮食节目快将播出，她期待看到自己吃肥了的样子。而她有份演出的音乐剧《我们的青春日志》则再添食，她指除了为音乐剧演出外，亦担任服装及形象等幕后工作。

郑世豪转战幕后教唱歌

郑世豪自称，正在游历中，主力幕后工作及教唱歌，久不久在晚宴商演，可说是少少退居幕后，问到有否感到商演工作被《中年好声音》的歌手夺走导致商演大减？他感到大家路线不同，自己歌唱工作上也经历过，会有光辉时刻工作会接踵而来，他说：「我也有和《中年好声音》歌手一起商演过。（可希望再签公司增加工作量？）有人找我当然有兴趣。」

朱智贤开拓内地探店市场

此外，朱智贤最近努力开拓内地市场，拍摄探店美食节目，吸引不少工作机会。她笑指经TVB拍摄节目训练加上天生大食，对拍探店有一定优势，因TVB拍节目时试过一日要食十多餐，现在自己一日可以拍5间店，当然每间都只是食少少。问现在可有追求者？她说：「拍拖随缘啦！一路去寻觅追求者都好攰，有点想放弃，随缘吧！可遇不可求。」

