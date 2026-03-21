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郑裕玲北上追星变怀春少女 超强背景内地小生撞样车银优 引Do姐芳心荡漾心心眼做一事

影视圈
更新时间：11:00 2026-03-21 HKT
发布时间：11:00 2026-03-21 HKT

影后及金牌司仪郑裕玲，向来是娱乐潮流指标，她IG追踪名单含金量极高，只有姜涛、王嘉尔、任时元和汤告鲁斯。但早前她清空IG追踪名单，最爱统统不见了。近日郑裕玲放下巨星身段，惊喜现身上海街头，化身热情「小粉丝」，与一群年轻追星族共同等待一位神秘帅哥，他就是音乐剧《危险游戏》的演员，外貌有点似韩星车银优的内地演员邵立君。

郑裕玲转口味追拍音乐剧男星

郑裕玲日前在IG分享追星体验，身处上海的她，全情投入地举起手机，正在拍摄音乐剧演员邵立君，当时邵立君被大班粉丝围著拍照，郑裕玲只能远远的举起手机，镜头紧紧锁定目标，虽然如此，郑裕玲脸上已挂著满足的笑容，能够得到郑裕玲青睐，邵立君当然是一位俊男，他拥有深邃五官，鼻梁高挺，并有一张轮廓分明的「高级脸」，配上冷峻的气质，浑身散发著独特的魅力。

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郑裕玲新宠撞样车银优

郑裕玲亲身追捧的中国男演员邵立君，并非传统娱乐圈明星，而是专注于剧场表演的实力派，他主攻音乐剧表演，曾担纲主演《幽灵》、《危险游戏》等多部叫好叫座的音乐剧，其表演张力十足，带给观众无比震撼，最重要是他外貌撞样韩星车银优，而郑裕玲于2024年曾为车银优来港活动担任主持，当时郑裕玲更大赞对方有男人味。

郑裕玲IG追踪名单含金量高

郑裕玲今次高调的追星行为，引起巨大回响，曾跟郑裕玲一同拍摄广告和MV的ERROR成员193郭家骏，曾请求郑裕玲追踪他，最终也是失败收场。在不久前，郑裕玲悄悄清空其IG的追踪名单，韩星任时完，人气偶像姜涛及王嘉尔也被清走，网民表示现时音乐剧演员邵立君得到郑裕玲亲自追捧加持，身价肯定可以三级跳。

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郑裕玲「新宠」音乐剧男神邵立君　

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