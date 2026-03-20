佘诗曼孖MIRROR打麻雀中伏 惨遭ERROR肥仔一铺清袋 苦呻：怀疑佢哋夹埋

视后佘诗曼(阿佘)与MIRROR和ERROR成员向来是麻雀脚，今日阿佘在社交网分享与Edan 、Jeremy 、Jer、肥仔及吴君如大战四方城的合照，相中见各人都笑容灿烂，不过，阿佘就大呻堕入「麻雀骗局」，相当搞笑。

佘妈曾提醒：你唔够人哋打

阿佘透露在出发前，与佘妈妈交代行程，表示准备去与君如及MIRROR 、ERROR成员打麻雀，佘妈妈即表示：「又系肥仔呀？唉，你唔够人哋打㗎，𠮶个肥仔咁劲，不过唔紧要啦，玩吓之嘛，又唔系打得大，玩吓啰～」阿佘笑言：「听得出佢（佘妈妈）对佢个女我系零信心，但系其实我内心沾沾自喜，因为我知道….肥仔要做嘢，佢要后上。」

Edan认夹埋 肥仔自嘲老猫烧须

阿佘续交代「战况」，指一开始她与Jeremy 节节领先，「虽然中段比Edan、Jer 后来居上，狠斩我百几番，但系我积谷防饥，一直处于稳守状态。至于君如 ，俾佢哋啲花式麻雀，又『五谷丰收』、又『大风吹』、又『夺命北』搞到晕陀陀，所以中场停战，抱观望嘅态度叹香槟先。」然而，肥仔工作过后加入战局，阿佘指：「开头教我打都好地地，但系因为我今日要做嘢，所以未打完、未计数我就要走，谂住肥仔帮我顶掂硬啦，点知…佢话输咗铺二百几番比Jer ，结果我辛辛苦苦赚返嚟嘅钱，俾佢一铺清袋，即系话……我一蚊都冇赢到，我绝对有理由相信，佢哋系夹埋㗎！！！」Edan 搞笑留言表示：「唔使怀疑，系夹埋，下次再打！」而肥仔就自嘲：「老猫烧须!」网民都笑指阿佘入了「天仙局」。