廖子妤忙于拣晚装出席金像奖 恨攞「最佳衣著奖」 Elka@LollyTalk 单飞出活动挂住队友

廖子妤、赵君瑜 Angelina、郑芷淇 Elka@LollyTalk、林千渟、黎纪君出席时装品牌活动。入围金像奖最佳女主角的廖子妤表示，正忙于挑选晚装出席颁奖礼，扬言要艳压群芳夺「最佳衣著奖」。

廖子妤恨拎「最佳衣著奖」

廖子妤坦言每一年度，无论是颁奖嘉宾或是有份提名，都会希望打扮得好靓地示人，「我好想攞『最佳衣著奖』啊！依家开始度紧啲多谢感言，即系万一咁好彩可以得到呢个奖，我都有好多人要多谢！上次喺香港电影评论学会颁奖嘅时候，我𠮶时其实系冇准备到嘅。如果嚟紧再得奖，我一定会发台瘟。我由幼稚园第一次上台，即系扮太阳花嘅时候，已经发紧台瘟，但唔知点解我都系依然好爱表演，同埋好爱上台。」

Elka自爆系购物狂

Elka@LollyTalk 表示现时成员各有各忙，呢日佢仲自爆属购物狂。家中衣柜已「打爆」：「因为我𠵱家搬咗新屋，已经系打爆到我真系买唔到衫㗎啦。因为有好多衫只着过一次，已经唔系好想着，而且 keep 住想买一啲新衫！」佢表示过往 LollyTalk 形象百变，现「单飞」可以已变新想像：「我谂住今年试吓长头发，因为出道 4 年都保持短发，早前工作驳发发现效果不错！」呢日 Elka 「单飞」出席活动，她表示怀念与队友开工点滴：「我又唔会话唔舍得嘅，因为我哋得闲嘅时候都系会聚埋一齐食饭。但系我会觉得有时可能出席啲活动时，冇咗佢哋咁嘈啰，因为佢哋以前化妆真系好嘈，我对耳仔系疲劳轰炸，但我又几钟意呢种感觉。希望大家咁多位多啲揾我哋做嘢，我哋就会出现㗎啦。」

赵君瑜望以演员方面发展

而赵君瑜 Angelina 刚由「试当真」转会到古天乐旗下，佢就过新年时已向「新老板」拜年逗大利是，但一瞬间已「反输」：「我哋玩『射龙门』，其实古生已经好锡住我哋玩，但我都输咗。不过唔紧要，都系玩开心啫。」Angelina 表示现阶段适应新公司，希望以演员方面发展。