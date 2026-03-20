布斯韦利士被指失去行走与说话能力 狄美摩亚分享前夫近照贺71岁生日

荷里活男星布斯韦利士（Bruce Willis）于2022年宣布患上失语症，翌年再证实罹患额颞叶失智症而息影，19日他迎来71岁生日，影星前妻狄美摩亚（Demi Moore）昨日留言祝前夫生日快乐，并分享布斯的近照。

狄美与布斯离婚后仍保持良好关系

早前有指布斯的病情急转直下已失去行走与说话的能力，但相中布斯抱住两岁外孙女Louetta，又被孙女亲吻脸颊，露出温柔笑容，画面充满爱，布斯看上去精神奕奕。狄美留言表示：「你最需要的是爱。生日快乐，BW（布斯）！」狄美与布斯育有3名女儿，虽然他们于2000年已离婚，但仍保持良好的关系，狄美经常探望布斯。

布斯妻子Emma 推广民众关注失智症

布斯妻子Emma Heming Willis积极推广民众关注失智症，日前更宣布成立「Emma & Bruce基金会」，以支持失智症研究及帮助病患的照顾者。她日前出席额颞叶退化症协会（AFTD）慈善晚宴，大会更向她与布斯颁发希望奖，旨在表彰他们为额颞叶失智症群体作出的卓越贡献。