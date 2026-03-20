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《中年好声音》浪子评审张佳添坦认心脏有异样 IG晒仪器照惹担忧 曾失婚乐做冇脚雀仔

影视圈
更新时间：18:00 2026-03-20 HKT
发布时间：18:00 2026-03-20 HKT

55岁《中年好声音4》评审张佳添去年被捕获与45岁《爱．回家之开心速递》「高小姐」甄采浠（Carisa）约会，最终却以「膊头之交」回应。张佳添两度失婚，自认是「情场浪子」，享受拍散拖的乐趣。近日张佳添社交平台发布一张近照，却令网民对其健康状况表示担忧。

张佳添自揭心脏不适

张佳添前日（18日）在IG上传一张在洗手间的自拍照，见到他掀起上衣露出胸口位置，身上却贴上一个医疗仪器，并有电线连接。张佳添以轻松的口吻发文：「其实认识我嘅人都知道，添Sir系好有heart的，又使乜机器去查证呢？」并加上「#心跳的证明」、「#heartthrob」等标签。

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张佳添的照片曝光后，引来不少网民送上关心，留言询问「你冇事呀？祝你一切平安！」也有网民猜测是否在进行「24小时心电图」检查。张佳添有见及引起网民担心，其后再在帖文下回应：「大家不用太担心，早排发觉心脏有少少异样，安心计做些彻底检查，应该冇乜大碍，谢谢关心。」

网民错重点谈张佳添身型

另有网民的焦点，意外落在张佳添的身型上，从照片所见，现年55岁的张佳添相当健硕，腹部平坦结实，完全没有中年发福的迹象。不少网民留言大赞：「添sir你好fit啊」，更有人留意张佳添的腹部：「咁多毛嘅」、「性感」等。

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