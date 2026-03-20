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BTS光化门骚明举行 队长RM彩排受伤影响演出 坚持参与跳舞将有所限制

影视圈
更新时间：15:15 2026-03-20 HKT
发布时间：15:15 2026-03-20 HKT

韩国天团防弹少年团（BTS） 相隔3年9个月回归，于今日推出新专辑《ARIRANG》，他们又即将于明日在光化门举办免费演唱会，并会在全球直播。不过队长RM今日传出受伤消息，官方证实他在19日彩排时脚踝部分受伤，紧急送院治疗后，舟状骨扭伤、部分韧带撕裂，以及距骨挫伤，医生建议他必须打上石膏及2周内限制活动，专心养病。因此他演出当日跳舞将有所限制。

BTS新歌《Swim》MV 2小时吸720万点击

RM在光化门演唱会倒数一天，突然受伤，演出势必受到影响，但他本人抱持强烈意愿仍然想要参与光化门的复出演出，公司在与他充分讨论后，决定优先遵从医生专业意见，「因此RM的舞台演出，部分编舞、表演将会有限制。」官方希望粉丝谅解，「尽管RM的舞台演出受到限制，但他会尽最大努力登台，与ARMY（粉丝暱称女）及现场观众互动。我们知道你们已经等了很久才等到这场演出，我们将竭尽全力提供一场发自内心的演出。我们把艺人的健康和安全放在第一位，并致力于为RM提供所有必要的支援，让他完全康复并恢复健康。」此外，BTS今日公开新专辑外，新歌《Swim》MV亦曝光，MV公开2小时后，已吸720万点击。

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