陈滢穿露肩白裙现身活动自爆月事来临胀爆5磅 预告下月澳门开骚积极备战急戒口瘦身

陈滢今日以一身露肩贴身白色长裙，亮丽出席护肤品活动，状态大勇。她受访时自爆上星期试衫时，因月经来临导致水肿，体重一度急升5磅，幸好今日已经消肿不少，她笑言：「条裙改唔大，好彩今日消咗肿！」她透露接下来会越趋弗爆，因为下月将与好姊妹蔡洁在澳门举行演唱会，现已开始戒口、排舞及练歌：「要戒好多嘢食，煎炸、甜嘢同淀粉质都要戒，㖊晚食咗最后一次薄饼，之后要食清啲，但都担心忍唔到口。」问到目标减多少？她直言：「想回复以前影写真嘅状态，至少再减8磅，得一个多月时间，都怕减唔到，但会尽力而为。」

陈滢望突破舒适圈

首次挑战在舞台上唱歌跳舞的陈滢，直言今年目标是尝试新事物，只要是未试过的都会答应。谈到身材变弗是否带挈工作机会增？她认为两者没有直接关系，不过，主演剧集《卧底娇娃》正热播，的确令更多人留意她，更吸纳了不少年轻粉丝，令她十分开心。

陈滢乐于提携后辈

提到《卧》剧中的「闺密」李海铜及「表弟」周百恩，点名多谢她分享演戏经验，陈滢谦虚表示：「我唔敢讲自己系前辈，但如果见到佢哋有我以前嘅坏习惯，都会提点一下。」她回想自己初入行时，曾获前辈提点，现在看来都是宝贵意见：「佢哋经验多，讲嘅嘢一定有用。」

陈滢回应钟柔美不礼貌指控

对于同剧的钟柔美（Yumi）早前在宣传活动上，被指对粉丝及经理人态度不礼貌，陈滢表示当日不在场，没有留意事件，不方便评论。但她强调认识的Yumi很有礼貌，虽然比较文静和害羞，但绝非无礼之人。另外，她在台上表示有留意到网民指她现在的样貌比在《卧》剧中更漂亮，解释剧集在2年前拍摄，外表会有变化都很正常。