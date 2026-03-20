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「HOYTV一姐」妹头卢颂恩身形暴胀成热搜 泳装被追捧成幻想对象：系咪咁重口味

影视圈
更新时间：15:40 2026-03-20 HKT
发布时间：15:40 2026-03-20 HKT

曾经做过𡃁模的「妹头」卢颂恩近年孖「阿正」李尚正主持的《卧底旅行团》系列深受观众喜爱，有「HOYTV一姐之称」「妹头」卢颂恩在2009年入行，曾她参与商台与TVB合作的《十人巷》，后来走上主持之路，分别于亚视讲马及有线主持足球节目，由「妹头」升级做「妹姐」，「妹头」卢颂恩妹亦曾笑言从未想过跳槽：「我喺呢度做得好舒服，公司又有感情，无动机要走。」

「妹头」卢颂恩成网民幻想对象

日前在「HOY媒体网络节目巡礼发布会」上，率先预告新一辑《卧底旅行团6.0》会有相关内容，「阿正」李尚正和「妹头」卢颂恩都不约而同称今次是一个大挑战拍摄，「阿正」李尚正亦预告有男观众都非常期待的「妹姐水著」：「唔系讲笑，真系有人钟意睇。」「妹头」卢颂恩忍不住说：「大家系咪咁重口味先？不过而家search我个名真系有个『卢颂恩J』。」

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「妹头」卢颂恩在少女时代身形相当纤瘦，过往曾有她在2009年于红馆担任舞蹈员的片段，当时「妹头」卢颂恩身穿性感舞衣大跳热舞，跟现在的身形判若两人，她指是因为疫情期间创业投资于足浴店承受压力所致：「由创业一刻开始，真系压力大，瞓觉前一刻都谂舖头湿碎嘢，譬如好细微嘅装修改动、拣边只厕纸都不停谂，冇时间Take care自己身体状况，夜晚有压力就食宵夜，完全唔会谂瘦唔瘦、肥唔肥，我又冇无乜所谓，因为身形多咗人谈论都系一件好事，好surprise啲观众接受我呢个非幕前样，仲要好似大家叫我唔好减㖭，我天生下把冇问题，公司又完全唔理，好正㖞！」「妹头」卢颂恩在《卧底旅行团》上多在泳衣示人，效果竟然出奇地讨好，搞到「阿正」李尚正一脸不解地说：「而家香港发生咗咩事？妳唔系卖呢样（身材）㗎嘛，但系妳知道后，开唔开心先？」妹头亦自嘲：「唔知点解都会有呢个幻想啰，我都唔惊喜啰。」

「妹头」卢颂恩中学时已有梦想考演艺学院入行，惟母亲反对令她转读理工，不过念大学期间遇上当龙友模特儿的机会，最后又让她走进娱乐圈：「我唔算𡃁模，𡃁模再索啲，𠮶阵觉得好玩又赚钱又可以分担妈咪负担，当时好兴『影会』，佢哋啲相机都好Pro㖞，又打晒灯，系好多人一齐影一个女仔。我摆唔到性感甫士，都系扮可爱。」「妹头」卢颂恩入行后首两、三年入行做Freelance主持收入极可观：，「最高峰试过月入六位，细个觉得好OK，但真系忙到无得休息，廿四小时不停Loop，我都唔明点解自己𠮶几年可以挨到同咁勤力。」不过「妹头」卢颂恩一直梦想有日可以踩上红馆大骚舞技，结果真的能圆梦，在2009年李克勤及谭咏麟的《左邻右李》演唱会中担任舞者，不少人看过跳舞片段，大赞「妹头」卢颂恩舞技了得：「原来妹姐以前跳舞劲正式」、「个样有啲似张惠妹」、「妹姐，系时候出嚟跳舞啦！」

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