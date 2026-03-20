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罗家英到白雪仙家拜年巧遇刘德华 称对方囡囡好靓女 赞吕爵安《金多宝》演得好

影视圈
更新时间：12:19 2026-03-20 HKT
发布时间：12:19 2026-03-20 HKT

罗家英、米雪、黎诺懿等到启德出席「粉红海豚奖」颁奖礼，罗家英早前与白雪仙及刘德华等聚会，他指与仙姐每年都会见一次，如拜年及任剑辉生忌，笑指仙姐好忙、自己也好忙，但仙姐喜欢见到他，因大家可以讲老话题。

罗家英与汪明荃一起拍TVB剧

而早前罗家英向仙姐拜年时巧遇刘德华，获对方邀到其家中聚会，笑言有见到华嫂及其囡囡，「以前未见过呀，靓女一名！似爸爸也似妈妈，很和善。」罗家英指下月到新加坡演粤剧，之后会回港到西九为庆典演出，最近也抽时间与太太汪明荃讨论要去哪旅行，「跟我去新加坡先，帮我做阿四！（家英哥又曳？）平时我做开阿四，今次到她啦！」他更透露，年底有机会与汪明荃一起拍TVB剧。罗家英早前为林明祯新歌再演唐僧，他指是马来西亚方面邀请他，到场才知道与林明祯合作，才第一次认识她。问吕爵安拜年时没带女友？罗家英指他只带了两个男人，叹对方拍拖都不告诉他，又笑言与吕爵安是同辈，对方经常口花花，讲话不知哪句真，又指他在《金多宝》演得好。
 

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