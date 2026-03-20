卓韵芝《38.83》剧本夺两奖 与外婆食烧鹅脾庆祝 拍成电影「阿婆」一角已有心水人选

卓韵芝凭电影《38.83》在《电影业办公室项目市场颁奖典礼》，荣获香港地区发展中项目（IDP）大奖，获得10万奖金，以及获得康塔纳虚拟制作大奖（折约港币685000的虚拟制作资助），昨日（19日）她现身颁奖礼分享得奖喜悦。

卓韵芝多谢日本团队来港

对于获得两个奖项，卓韵芝笑言最紧要得到评审的肯定，该片是香港和日本团队合作，亦特别多谢日本团队来港。她说：「《38.83》故事系讲及我嘅外婆，『阿婆！多谢你，呢个小阶段胜利，今晚我会拎住一枝干邑，同埋一只烧鹅脾返嚟，等我出去打猎先！』」卓韵芝又指外婆未知她得奖消息，但知道有意开拍该片，对方初时反应叫不要拍摄，因为自己只是阿婆，隔一、两日又追问进度，所以外婆应该好期待。谈到是否有心水演员饰演外婆一角，卓韵芝坦言有心目中人选。问到外婆可有提出那位演员饰演戏中角色，她笑说：「我唔会将导演权力下放畀任何一个人。」