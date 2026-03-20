《同事三分亲》女星炫富极致 钻戒卡住Hermès袋骚50万名表 旅行坐匀直升机潜水艇

39岁前艺人岑洁仪，凭TVB处境剧《同事三分亲》中「Helena」一角为人熟悉，她早于2006年参加节目《美女厨房》成为「美少女厨神」入行，但在2012年离巢，同年与马来西亚富商Dixon结婚后，淡出幕前，专心相夫教子。婚后育有两子的她，生活富贵无忧，并成功转型为KOL，不时在社交平台分享极尽奢华的阔太日常，近日她再一次炫富，百万钻戒不慎被Hermès名袋卡著，并拍下了大特写，惊人财力成为网上热话。

岑洁仪大特写百万钻戒名牌袋

岑洁仪近日分享了自己至爱的配搭，当天她身穿蓝色粗花外套，气质优雅地坐著，但网民焦点却落在她的Hermès名牌袋、爱彼表ROYAL OAK系列的价值约50万的名表、LV唇膏，再加上她的百万钻戒，她分享靓相后，更写上「All my favourite items（我所喜爱的物品）」，之后岑洁仪伸手入名牌袋内，想取出唇膏，但却不慎卡在袋子边缘，更突兀地大特写落她的巨型钻戒上，刻意非常，当网民留言「要改设计」，她马上留下点头的公仔回应。

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岑洁仪一家旅行上天下海

岑洁仪除了静态炫富，家庭生活同样富贵离地，她早前分享了一家四口前往澳洲旅行的影片，当中透露全家豪掷5位数乘坐直升机，从高空欣赏世界奇观大堡礁的壮丽景色，之后又乘坐潜水艇下潜到海底世界观赏鱼类，活动一个比一个奢华。从逾百万个人行头，到花费不菲的家庭旅行，岑洁仪完美演绎了豪门阔太的精致生活，让一众网民纷纷留言表示羡慕，感叹「贫穷限制想像」。

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岑洁仪华丽现身名表活动