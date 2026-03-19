洪永城不准食糖令细女嬲爆：惊佢蛀牙 孖黄翠如去埃及拍节目忧中东局势 张宝儿传承珠宝要睇囝囝喜好

张宝儿和洪永城今日（18日）出席「TVB x MarketingPulse 2026」，谈到早前激嬲细女，洪永城解释当时不准她食糖，因大女易蛀牙所以惊细女都会，被细女嬲了十分钟，他坦言有心理准备，自嘲从来没地位但觉幸福，都有抱她𠱁她，当然坚持不准她食糖，笑言睇牙医好贵。

洪永城问张宝儿能否帮手照顾小孩

洪永城又透露在4月中孖好拍档黄翠如出埠拍节目《走过历史大地》，暂定去埃及起码拍摄一个月，直言担心中东局势，出发前会多陪囡囡。提到2人出埠也要由另一半凑小朋友，黄翠如更未试过长时间离开1岁囝囝，会否为翠如心理辅导，洪永城笑言交给她屋企的男人(萧正楠)，又笑问宝儿能否帮手照顾小孩。宝儿认为弟妹会跟哥哥姐姐学习，洪永城也认同家有两个小孩会令他们学习快一倍，但笑言不敢鼓励翠如快些生多个，自己何德何能。

洪永城储定金器留给囡囡做嫁妆

张宝儿谈到有计划在上海举行珠宝展，会否传承珠宝给下一代，她觉得要看他们的喜好，洪永城则笑言任何时候留黄金给下一代都会钟意，笑言自己多想上一代留一袋金给他，更指现时打仗，有储定金器留给两个囡囡做嫁妆。