「𡃁模始祖」赵硕之罕现身《四叶草》聚会下身发福  曾割席富豪老板 拍过私密影片

现年38岁、久未公开露面的女星赵硕之（Wylie），近日惊喜现身经典偶像剧《四叶草》系列第三辑《盛装舞步爱作战》的演员世纪重聚，跟当年的一班主演，如现在已升呢影后的卫诗雅，以及洪卓立、陈家乐、林威辰、李蕴等好友齐聚一堂，场面温馨，勾起无数集体回忆。

赵硕之身材丰满下身发福？

从合照中可见，现年38岁、将近「奔四」的赵硕之状态大勇。化上精致妆容的她，依然颜值在线，在人群中流露出浓烈的星味。当日她身穿一件宽松的牛仔褛，配搭黑色内搭，虽然衣著密实，但仍难掩其丰满的姣好身材，上围线条依然傲人。不过，未知是否裤款问题，身穿牛仔长裤的她，下半身显得略为圆润，似乎难掩轻微发福的事实。

相关阅读：一舞倾城丨赵硕之超DeepV战衣「动感」上身抢晒fo！黑丝美腿大特写 良家妇女Look仲吸睛

赵硕之凭身材杀出血路

赵硕之最令人印象深刻的莫过于她年轻时凭著极其丰满的上围，在娱乐圈迅速杀出一条血路。她曾推出《Wylie Summer 赵硕之．夏》及《A Story Behind Wylie》等写真集，火辣身材吸引了无数宅男粉丝，成为当时炙手可热的性感女神。赵硕之为𡃁模始祖，初出道时不时跟其他𡃁模唇枪舌剑，寸嘴形象深入民心。

赵硕之曾与富豪老板反目

走红的同时，她与当时的老板、已故富豪林建名以「父女」相称，关系一度非常密切。林建名曾为她的写真集举办祝捷会，二人互动亲暱。然而，这段关系后来因续约问题而破裂，赵硕之更召开记者会，声泪俱下地控诉公司「讲金唔讲心」，而林建名则隔空反击，指对方不懂饮水思源，师徒关系一度决裂，但随后已经破冰。2021年林建名病逝，赵硕之就曾发文悼念，感恩对方的知遇之恩。

相关阅读：一舞倾城丨34D赵硕之挨义气戥脚做舞女 入行即做主角为钱与父女相称林建名割席

赵硕之《一舞倾城》演舞女

近年淡出幕前的她，在2023年惊喜参演TVB剧集《一舞倾城》，饰演舞小姐「媚媚」。剧中她完全不吝啬其骄人身材，以多款性感造型上阵，大骚诱人上围，多场戏份更有「动感」演出，引起网民热烈讨论。其中一幕在时钟酒店的场景，镜头更给予其穿上黑丝袜的美腿长达5秒的大特写，性感程度爆灯，足见其魅力不减当年。

赵硕之曾跟男友拍私密影片

而年轻时的赵硕之性格也相当大胆，她曾在2017年向传媒自爆，年轻时曾与前男友拍摄亲密的私密影片，并由对方保管。她当时坦言虽然有点担心，但认为对方会妥善处理，更表示与该前男友及其家人关系依然很好，犹如家人，不会刻意要求删除影片。

相关阅读：李家诚控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜卖性感上位 曾陷隆胸争议 与「恩师」反目