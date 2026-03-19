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李海铜古装亮相花卉展劲吸睛 与马贯东CP引爆热话 被封「最理想女友」感恩回响

影视圈
更新时间：18:15 2026-03-19 HKT
发布时间：18:15 2026-03-19 HKT

李海铜、宋宛颖、梁超怡等今日以不同古装造型到维园出席「二零二六年香港花卉展览」。近日凭《卧底娇娃》与马贯东饰演CP而人气急升的李海铜，首次体验古装造型，她笑言最大挑战是古装假发：「之前参演《痞子无间道》都体验过不同造型，但今次真系第一次戴古装头套，有啲唔习惯。」她透露期待将来有机会正式拍摄古装剧，可以更深入体验古代人物角色。

马贯东合演感情线紧张到「成个人震晒」

谈到在《卧底娇娃》中与马贯东的感情线掀起热话，更被封为「最理想女友」，粉丝人数急升，李海铜感恩表示社交网推送了很多相关话题给她，很开心能够引起观众回响。她坦言入行两年，之前从未拍过完整的感情线：「《刑侦12》都演过女朋友角色，但当时未有太大关注。今次同马贯东嘅感情线有相识、相爱、相离，系一个完整嘅故事，拍摄时真系好紧张，成个人震晒，每句对白都慢咗半秒。」她特别感谢陈滢和马贯东的帮助：「佢哋知道我紧张，会同我倾节奏，令演出变得更流畅，先有而家嘅火花同化学作用。」

铜B被小朋友认出叫「嘉盈」

谈到人气急升可会带来压力？她表示不会多想：「观众有唔同反应好正常，见到大家愿意留言讨论，我已经觉得好幸福同感恩。」她笑言目前被认出的经历都很有趣：「多数系小朋友认得我，会叫我剧入面嘅名『嘉盈』，仲揾我合照。」她更透露收过学生观众的私讯，指看她演出有助减轻读书压力。
 

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