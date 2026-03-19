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《爱回家》男星离巢后北上寻机会 进军短剧市场有「钱」途 TVB视帝争饭食？

影视圈
更新时间：20:25 2026-03-19 HKT
发布时间：20:25 2026-03-19 HKT

现年54岁的秦启维，先后效力过ATV及TVB，去年12月他宣布离巢，跟TVB结束长达10年的宾主关系，他凭处境剧《爱·回家之开心速递》中，演出速龙司机「细力」成功入屋。近日秦启维正身处武汉，在一间专拍短剧的公司内打卡，意味著他的演艺生涯将会移至内地短剧，揭开新一页。

秦启维现身内地短剧公司

秦启维近日现身武汉，并在一间名为「搜剧」的公司内打卡，该公司主要业务是「短剧」制作和发行，出品过短剧《怒火千金》、《转角遇见幸福》、《归来恰逢花开时》等，秦启维在新公司现身，意味著他正向短剧市场发展，之后他再分享自己拿著行李，跟工作人员行去住宿地方，现时内地短剧市场百花齐放，秦启维借此机会外闯。

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秦启维《爱回家》角色入屋

谈到秦启维的演艺生涯，不能不提他长达22年的「亚视岁月」。当年与著名演员朱茵同为演艺学院同学的他，毕业后选择加入亚视，却被安排长年主持儿童节目，演员梦被暂时搁置。直至后来才有机会参演《再见艳阳天》、《我来自潮州》等经典剧集。在离开亚视后，他曾创立名为「A记」的网络频道，却因言论过火引发与旧东家的冲突，最终公开道歉收场。至2015年，秦启维转投TVB，从娱乐新闻台的外景记者做起，其后再加入剧组，除了《爱、回家之开心速递》演出「细力」，近作还有《金式森林》及《新闻女王2》。

视帝王浩信拍短剧争食

秦启维北上拍短剧，事实上并非个别例子，更成为了「闹剧荒」下不少艺人的出路，先后有视帝王浩信的短剧《我的搭档是只猫》，叶璇的《少夫人来自东北》，关嘉敏担正的短剧《天啊！班主任竟然是武功高强的长公主》、丁子朗和郭珮文合作的短剧《为何她们爱上我》，前《东张西望》女神阮嘉敏，担正女一的短剧《瘦一斤赚一斤虐哭前任不过瘾》，「御用二世祖」吴兆麟做男主角的《她揉碎了月光》等。除了TVB艺人，甚至连内地影后刘晓庆，在短剧《锦绣安然》演出少女，而狗血剧情更成为了网上热话。

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港星纷纷进军内地短剧市场？

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