AK新片床戏劲紧张 唔敢叫父母睇首映 ANSONBEAN求学时被屈食烟火爆反餐盘

电影《我们不是什么》两位主演江𤒹生（AK@MIRROR）、陈毅燊（ANSONBEAN）及邱礼涛导演，日前亮相ViuTV节目《晚吹 - Chat KP》，与主持人彭秀慧（KP）分享拍摄趣事。

AK、ANSONBEAN 拍床戏好紧张

AK和ANSONBEAN今次饰演情侣，AK指自己对床戏部分感到非常紧张：「大家都未试过拍呢类型嘅题材，亦都未试过拍呢类型嘅镜头，我好记得拍床戏系开工嘅第三日，头三日我同阿BEAN每次埋位都冇乜笑容，大家都好紧张，拍完𠮶场戏之后，我哋嘅笑容就慢慢出现。」KP指床戏部份很大胆，令人惊讶，AK笑言：「我睇完试片呢，出到戏院同阿BEAN讲，首映我应该未必叫阿爸阿妈嚟睇，有啲尴尬！」ANSONBEAN则相反：「我想叫晒全部人嚟睇㖞！」

ANSONBEAN分享火爆经历

KP提到电影桥段中两位角色都有不少火爆的情绪，ANSONBEAN分享自己在寄宿学校就读时的火爆经历：「学校喺我度揾到包烟，其实唔系我嘅，但学校就屈我、话我食烟，佢要我每一个钟走去揾老师签名，同埋全日都要着西装，𠮶阵就嚟大考，操卷有时候张paper要个半钟㗎嘛，影响埋我读书，之后我系咁讲我冇食烟啊，但讲极都冇人信。有日我喺饭堂度食食吓饭，谂谂吓我真系无辜㗎㖞，仲要影响埋我前途，我揸住个餐盘就反咗佢，然后去到饭堂捉住啲架扯冧晒落嚟！」ANSONBEAN补充最后学校睇得出他是无辜，不过打从心底里，老师仍然觉得他有带烟。