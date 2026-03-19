Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Bekuh Boom爆遭YG严重欺凌：要求我堕胎 指BLACKPINK成员冷眼旁观

影视圈
更新时间：17:45 2026-03-19 HKT
发布时间：17:45 2026-03-19 HKT

一名美国创作歌手Bekuh Boom昨日在社交网爆料指自己约18岁左右到韩国发展时，曾遭到公司欺凌，甚至被要求堕胎，她更直言在创作BLACKPINK的《Typa Girl》受到严重的不受尊重，BLACKPINK成员知情却袖手旁观。虽然她没有指名道姓，但提到与BLACKPINK合作《Typa Girl》、《Money》这两首歌，就明示是签约给BLACKPINK所属的YG娱乐。

Bekuh Boom遭受言语暴力

Bekuh Boom指23岁时是以唱片合约为条件准备与YG再签约，却因为她怀孕，遭到言语暴力，「在即将签约的前一刻，我告诉公司自己怀孕了，却被告知如果生下小孩，我的事业跟生活会直接结束，并要求我堕胎。」公司要求她付回机票钱，更指她已没用处，她拒绝堕胎回到美国，两年内她都没有收到任何公司的联络。

Bekuh Boom因创作太阳一曲获业界肯定

Bekuh Boom又发现自己参与录制的饶舌作品被放入已对外公布的歌曲中，那首歌已经是享誉国际的大热作品。影片中，她再提到有份创作Lisa的歌曲《Money》，但该曲推出前，没有人告知她歌曲即将发行，导致她的收才分配不公平。YG方面还未作出回应。1994年出生的Bekuh Boom于2012年离开家乡前往韩国，并签给YG娱乐，她因创作太阳的歌曲《Eyes Nose Lips》获业界肯定，又曾创作BLACKPINK的《BOOMBAYAH》、《DDU-DU DDU-DU》、《Kill This Love》，以及跟韩团WINNER及女歌手全昭弥等合作，去年8月，她在韩国音乐IP公司的注册参与歌曲就有33首。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
葵涌地盘有天秤倒塌 男操作员连人带机堕地不治
00:38
葵涌公屋地盘天秤倒塌 男操作员连人带机堕地亡 大窝口道一段全封
突发
46分钟前
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
长者用乐悠咭「红磡去罗湖」车费最平几钱？网民出题掀热议 神人教一路线仅$4?
生活百科
2026-03-17 18:49 HKT
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
时事热话
5小时前
前金牌司仪玩得忘形险假发飞脱出洋相 同场59岁性感女星频频摸肚再惹揣测
前金牌司仪玩得忘形险假发飞脱出洋相 同场59岁性感女星频频摸肚再惹揣测
影视圈
8小时前
宏福苑大火首场听证会早上举行
02:35
宏福苑大火首场听证会 杜淦堃：居民多次投诉工人吸烟 惟劳工处16次巡查未发现 ︱持续更新
社会
4小时前
港铁男乘客月台艳遇 两「飞来蜢」少女索联络方法 过来人点出破绽 提醒呢招长玩长有 ｜Juicy叮
港铁男乘客月台艳遇 两「飞来蜢」少女索联络方法 过来人点出破绽 提醒呢招长玩长有 ｜Juicy叮
时事热话
9小时前
宏福苑大火听证会 杜淦堃：殉职消防员伟豪曾发求救信号 不排除于31楼堕楼亡
宏福苑听证会｜殉职消防员何伟豪曾发求救信号 推断于31楼打破窗户逃生 惟不幸堕毙
社会
3小时前
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
生活百科
5小时前
星岛申诉王 | 房间暗藏镜头 港情侣惨变A片主角 深圳酒店偷拍恐慌 直击职员红外线侦测
04:41
星岛申诉王 | 深圳酒店房间暗藏偷拍镜头 港情侣惨变A片主角 实测淘宝神器揾偷拍反光点
放蛇直击
10小时前
口罩商涉呃$600万百分百担保贷款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鸿夫妇
01:12
口罩商涉呃$600万百分百担保贷款 警拘6人 消息：包括董事潘焯鸿夫妇
突发
7小时前