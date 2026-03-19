Bekuh Boom爆遭YG严重欺凌：要求我堕胎 指BLACKPINK成员冷眼旁观

一名美国创作歌手Bekuh Boom昨日在社交网爆料指自己约18岁左右到韩国发展时，曾遭到公司欺凌，甚至被要求堕胎，她更直言在创作BLACKPINK的《Typa Girl》受到严重的不受尊重，BLACKPINK成员知情却袖手旁观。虽然她没有指名道姓，但提到与BLACKPINK合作《Typa Girl》、《Money》这两首歌，就明示是签约给BLACKPINK所属的YG娱乐。

Bekuh Boom遭受言语暴力

Bekuh Boom指23岁时是以唱片合约为条件准备与YG再签约，却因为她怀孕，遭到言语暴力，「在即将签约的前一刻，我告诉公司自己怀孕了，却被告知如果生下小孩，我的事业跟生活会直接结束，并要求我堕胎。」公司要求她付回机票钱，更指她已没用处，她拒绝堕胎回到美国，两年内她都没有收到任何公司的联络。

Bekuh Boom因创作太阳一曲获业界肯定

Bekuh Boom又发现自己参与录制的饶舌作品被放入已对外公布的歌曲中，那首歌已经是享誉国际的大热作品。影片中，她再提到有份创作Lisa的歌曲《Money》，但该曲推出前，没有人告知她歌曲即将发行，导致她的收才分配不公平。YG方面还未作出回应。1994年出生的Bekuh Boom于2012年离开家乡前往韩国，并签给YG娱乐，她因创作太阳的歌曲《Eyes Nose Lips》获业界肯定，又曾创作BLACKPINK的《BOOMBAYAH》、《DDU-DU DDU-DU》、《Kill This Love》，以及跟韩团WINNER及女歌手全昭弥等合作，去年8月，她在韩国音乐IP公司的注册参与歌曲就有33首。