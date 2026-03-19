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Lolly Talk回复自由身不急签新约 视乎工作性质合体 Yanny：八个人已够「麻烦」

影视圈
更新时间：16:45 2026-03-19 HKT
发布时间：16:45 2026-03-19 HKT

八人女团Lolly Talk成员Yanny（刘绮婷）与阿妹（黄敏荞）今日到铜锣湾出席「Lenovo x FIFA Playground」活动。谈到世界杯热潮，两人均表示与家人一起睇赛事，阿妹上一届首次全程追看赛事，终于体会到球迷的狂热：「我终于明白点解啲人对足球咁热爱，因为真系好紧张好刺激。」Yanny则透露自己向来支持阿根廷队。

阿妹话有饱饭食

对于早前《东周刊》报道指Lolly Talk遭金主「关水喉」，成员半年冇粮出兼每人欠公司六位数，更已约满经理人公司，阿妹斩钉截铁澄清：「其实我哋之前都回应过，系冇呢件事嘅，我哋系好有饱饭食嘅，亦都多谢客户嘅支持。」她强调组合状况良好，感谢客户一直以来的支持。

「九头身」拍片向韩团致敬

提到最近被《星岛头条》爆出成员阿妹与陈纪澄（Tania）联乘另一女团VIVA成员Carina（李晞彤）及《造星IV》60强坂部佩莎，疑想组成「九头身」限定女团觅出路，阿妹表示：「首先好多谢大家有留意到，其实我哋四个人一直都玩埋一齐，一齐拍片，因为我哋由《造星》开始认识，谂住拍啲嘢出嚟致敬一下韩国嘅女团，所以就拍咗一条片，大家都好开心。」对于组新女团，她坦言没有打算。

Lolly Talk自由身状态轻松揾工

对于早前屡传加盟新唱片公司只闻楼梯响，阿妹笑认现时是自由身：「暂时我哋自由嘅，大家可以揾我哋做嘢。」她透露需要时间寻觅合适的公司，因为要考虑理念是否一致、发展方向是否配合，「唔系咁轻易可以决定」。Yanny则笑指八位成员本身已够「麻烦」：「我哋连睇戏咁细嘅事都意见多，要讨论一番，所以公司嘅大事唔系短时间可以成事。」被问到会否心急签约寻求更好发展，她淡然回应：「随缘啦！自由身都好开心，睇缘份！」至于组合能否齐人合体？她表示大家工作忙碌，要视乎工作性质而定。

阿妹挑战音乐剧独脚戏　

谈到个人发展，阿妹透露将参演长寿音乐剧《我们的青春日志》，第二次演音乐剧的她今次挑战独脚戏，饰演Nancy一角。面对记台词、歌词兼顾现场气氛的考验，她坦言有一定难度。对于过去多位艺人曾演绎同一角色，会否担心被比较？她豁达回应：「有比较都系好事，可以各有各好。」Yanny则透露最近正学习游泳，并预告下半年将有从未尝试过的新挑战。
 

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