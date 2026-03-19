张继聪下月开骚舍易取难重塑唱跳形象 谢安琪惊叹舞步复杂：做乜搞啲咁嘅嘢？

张继聪将于4月9日在麦花臣场馆举行《WHAT'S NEXT LIVE 2026》个人演唱会。距离演出不足一个月，阿聪透露正身处大直路全力彩排，更以全新编排的歌单及舞蹈，让观众见识演戏以外的真实面貌。去年曾在内地举行多场巡唱的他不讳言今次「舍易取难」，坚持不复制巡演内容：「今次rundown准备咗好耐，好多歌都系第一次现场唱，如果旧年你冇去过内地睇我嘅骚，今年嘅歌你一定冇听过！」他更向只熟悉其演员身分的观众喊话：「如果你净系睇过我演戏，从来未听过我唱歌，你真系要嚟睇一次。人生唔可以话有咩大遗憾，但系你嚟我嘅演唱会，就会少一个遗憾！」

张继聪挑战十多分钟舞曲Medley

阿聪透露演唱会一大难关落在跳舞环节，阿聪笑言年纪渐长，彩排过程如同大考：「以前18、22岁，跳六、七个钟冇问题，而家跳六、七个钟会伤，所以要好精准。」他特别感谢欣赏已久的排舞师Luen Mo特意留港相助，设计出看似简单但跳出味道的Hip Hop舞步，身体每一个部分都要郁，每个动作都要练习上千百次才能到位。

谢安琪不禁惊叹

届时将呈献长达十多分钟的舞曲Medley，难度连太太谢安琪看完彩排影片也不禁惊叹：「你做乜搞啲咁嘅嘢？咁复杂你点跳？」阿聪决心一试：「我想试吓！呢个系作为表演者、对观众嘅诚意，亦系每一次都要迫自己，好似演唱会主题『what's next』，下一步嘅新尝试。」问到擅长跳舞的女儿可有意见？他笑说：「佢同同学跳得好劲，水准已经超越咗我。本意系想威畀个女睇，但而家发觉有难度。希望到时佢嚟睇，唔好令佢觉得尴尬，我会尽力跳！」

阿聪预告两大重磅嘉宾助阵

至于嘉宾阵容，阿聪透露已邀请两位对他别具意义的歌手。一位是圈中年轻好友，希望在舞台上除了合唱，还能分享生活点滴；另一位则是乐坛前辈，更是他的音乐启蒙：「佢嘅音乐启发咗我，细个喺演艺学院参加比赛，都系唱佢嘅歌。今次有机会邀请到佢，可以同真人一齐唱，系一个成就解锁。」他感激两位嘉宾爽快答应，现正努力练唱对方的歌曲以作报答。

