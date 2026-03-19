洪嘉豪创办杂志《KIKI》宣扬新歌 限量1500本掀抢购热潮

洪嘉豪(Kaho)推出实体杂志《KIKI》为新歌《穿波鞋的恶魔》宣传，今日于启德举行发布会，吸引近300名粉丝排队等候。这本限量1,500本的杂志于指定便利店发售，洪嘉豪更亲临现场为粉丝抽出幸运号码，场面热闹。

洪嘉豪创新宣传大获好评

谈到以杂志形式宣传新歌，洪嘉豪坦言虽然令工作量倍增，确花了很多心思去做，但过程充满乐趣：「最近几年做歌、做碟，都想尝试更多创新的事。这次全靠拍档、同事和一班好兄弟帮忙才能完成。」对于杂志仅发行1,500本，他承认未能满足所有歌迷的需求：「收到不同意见，知道澳门、内地及海外的粉丝都买不到，也有反思是否有不足的地方。但我依然坚持这次尝试，因为连一些非歌迷也开始留意我的出歌，证明这是一个很好的宣传方式。」

《KIKI》命名有玄机

谈到杂志命名为《KIKI》，洪嘉豪解释这名字听起来像女孩子的名字，但更想表达一种独特的感觉：「听到大家说想买KIKI、谈论买不到KIKI，这件事听起来很劲！」他透露，企划灵感源自新歌《穿波鞋的恶魔》，未来计划围绕化妆品、旅游等不同主题配合新歌，预计推出5至6期杂志：「希望大家收集完整组合成一张专辑，但这个计划无法在今年内完成。」

Kaho亲力亲为打造杂志

为了完成这本杂志，洪嘉豪可谓费尽心思，更出动家中50多对珍藏波鞋协助拍摄。从造型构思、文字撰写到排版设计，他都亲力亲为。被问到是否对作品要求越来越高？他谦虚表示：「只要团队一致觉得成果好便可以，内容好贴地㗎！」他更透露希望未来能以旅游为主题，到海外拍摄并顺道制作MV，笑言：「希望到时杂志可以在日本的便利店发售！这是我们的自肥计划！」