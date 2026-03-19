Edan Jer Lokman Jeremy 入场齐撑《再见 UFO》 黄又南曾有年半无戏拍靠睇电影重拾信心

电影《再见 UFO》昨晚（18日）在又一城举行群星好友特典场宣传活动，片中演员贾晓晨(JJ)、杜德伟、黄又南、朱栢康、邓梓峰、邓智坚、白只、杨伟伦、梁雍婷、李尚正及演唱片中主题曲的黄淑蔓外，还有多位圈中好友到场支持，当中包括MIRROR成员Jeremy(李骏杰）、Edan(吕爵安）、Jer(柳应廷）、Lokman(杨乐文）及经理人花姐（黄慧君）、姜大卫及李琳琳等。

Edan、Jer、Lokman 分享感受

分享活动上Lokman觉得这套电影是一套非常有后劲的电影，与电影制作的朋友一样，过去是美丽但不要忘记当下的美丽，有空时拿UFO出来望一下重拾力量再向前走。Edan觉得这套电影有心思、温度、感情及深刻，记载了一些历史连他自己也不知道当时发生过那些事，片中戴眼镜的那位小朋友极为可爱，他笑言：「真的想养他当作宠物那种，而且这套电影令我看到起鸡皮。」Jer入场时看到电影名字，以为是说再见的意思，看完之后他很钟意完场前那一幕，再次见到UFO就是见到自己纯真时，你会怎样面对自己、面对未来及过去的自己。而姜大卫看到戏中三位小朋友，对他来说，就像自己再见到UFO的感觉，因为自己是童星。

黄又南兼职揸巴士：生活就是要面对

黄又南（又南）受访时表示，这套电影看了几次，七年后的今天再看，由于他经历多了，可以捕捉到一些更真实的内容，更能找到当中的含意。又南慨叹现在电影少了制作，过往他一年拍四套电影，但这四年间只拍了八套电影，真的少了很多，这反而令他更珍惜每一个角色，不但是对自己有交代，而是对角色有交代及能够帮到导演。也令他想起自己15岁入行，事隔22年再次获得香港电影金像奖提名竞逐最佳男配角奖，这些年间经历了高高低低，曾经有年半没有人找他拍电影，令他怀疑人生，是否自己不懂得演戏，当时公司不单安慰他，并为他计划好要每周看几套电影，他便将偶像罗拔迪尼路、里安纳度狄卡比奥以及马田史高西斯导演的电影全数看一次，之后向公司汇报，让他感到有莫大帮助，「令我感觉到自己真的很钟意电影。」由于需要生活，问他是否仍有兼职揸巴士？黄又南说：「不单很多人问我，连我姐姐也问妈妈，弟弟是否揸巴士？我没有回应，因为我觉得靠双手去揾食不是一件坏事，而且与巴士公司合作，我没有偶包也不介意被人见到我揸巴士，生活就是要面对，庆幸和很开心自己入行到现在，至少自己赚的东西比不开心或蚀的东西更多，很开心我能找到钟意做的事。」