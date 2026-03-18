刘冠廷夫妻档谷新剧 孙可芳爆老公抵港后入急症 陈意涵澄清与安心亚不和传闻 : 都是开玩笑

台湾艺人刘冠廷与太太孙可芳、陈意涵、张怀秋及林子闳，今日（18日）齐齐现身会展出席第30届香港国际影视展，分别为有份主演的电视剧《我亲爱的怪孩子 》及《邮票与舒芙蕾》举行台湾星光发布会。

刘冠廷望今年与孙可芳补办喜酒

刘冠廷与太太孙可芳合作的剧集《我亲爱的怪孩子》，故事讲述孙可芳贩卖小朋友给刘冠廷。两人接受访问时表示，已有4至5年没有一起拍戏，所以十分期待今次的宣传。孙可芳在台上爆老公前一晚入了急症室，刘冠廷自爆事前因为在台湾吃错东西引致肠胃炎，抵香港要看急症，所以今次吃不到至爱的烧味。身旁的孙可芳直言没有理会老公，自己吃了鸡蛋仔和叉烧。已有一子的二人，被问到何时补办喜酒，孙可芳表示大家都很忙，没有认真讨论，又笑指这是很辛苦的过程，而老公刘冠廷表示希望今年内完成。

陈意涵带子女同行来港

另外，台湾女星陈意涵在电视剧《邮票与舒芙蕾》，首次跟张怀秋及林子闳合作，剧中陈意涵与林子闳饰演一对夫妻，而张怀秋饰演有外遇的渣男。剧中故事以青少年接触毒品及校园霸凌的题材，育有一对子女的陈意涵 ，被问如何防止一对年幼子女接触到毒品？ 她表示：「 真的要多关心孩子。」 提到早前传出与安心亚不和的小风波，陈意涵被指因在节目中爆料指安心亚经常涂唇蜜兼嘟嘴，因而传出两人不和消息，陈意涵澄清指在节目中大家都是开玩笑。陈意涵又透露今次来港，一对子女亦有同行，并表示昨日一起去了迪士尼玩和看烟花。