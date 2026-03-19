「TVB御用二世祖」商演观众寥寥无几 落台送玫瑰炒热气氛 成功争取20元利是

现年27岁的TVB男星吴兆麟，曾参演《爱·回家之开心速递》、《破毒强人》、《痞子殿下》等多部剧集，最令人印象深刻是他于《法证先锋VI：幸存者的救赎》中饰演变态富二代，被封为「御用二世祖」。然而近年因「剧荒」，而未能进入剧组，他选择主动北上向内地导演叩门寻求机会，成功争取到演出内地短剧《她揉碎了月光》，并当上男主角。不过近日吴兆麟返港，到围村表演，台下观众寥寥无几，反应冷淡，而吴兆麟及早准备定玫瑰，走落台下派街坊，不止炒热了气氛，更换来村长一封20元大利是。

吴兆麟初次商演遇暴雨

近日吴兆麟接到首个公开歌唱活动，要到围村演出，他早已准备战衣，可惜天公不造美，活动开始后已下著倾盆大雨，台下观众寥寥无几，但吴兆麟表现得非常专业和投入。他表示：「我没有管人多少的问题。我把心态放在了我是否能够享受这一晚上，因为我觉得我只有这一次机会，我想享受这个晚上。」

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吴兆麟落台派玫瑰炒热气氛

吴兆麟见观众反应冷淡，他为了带动气氛，主动走下舞台与观众互动，并将预先准备的玫瑰花，送给现场的市民，收到花的街坊，亦取出手机拍照，这个举动成功炒热了气氛，他更因此意外获得村长送上的「利是」，吴兆麟笑说：「有20蚊食牛杂庆祝」，之后返上台继续表演。

吴兆麟称唱歌如做一小时有氧

吴兆麟使尽浑身解数，又唱又跳，他表示虽然舞台和观众规模不大，但他唱得非常过瘾，并在与观众的互动中感受到了支持，而且唱完三首歌后，感觉像做了一个小时的有氧运动，他在表演结束后表示「发现做歌手，好像比做演员更加轻松，可能是我不会社恐的原因。」网民纷纷大赞吴兆麟态度正面积极。

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