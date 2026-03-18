陈启泰强势回巢主持《百万富翁》改良版 望再邀请周星驰：希望唔好嫌奖金少

「HOY媒体网络节目巡礼发布会」于湾仔会展影视娱乐博览隆重举行。经历月前的人事大地震，杜之克、余咏珊及何哲图等人离任后，新任行政总裁兼执行董事黄雅芬为活动揭开序幕。来自新闻财经、体育、音乐及综艺娱乐的主持人轮流上台介绍即将推出的精彩节目，包括陈启泰与方健仪主持的《我要做主播》、陈智燊与宋熙年《网络新星战》、陈志云《云游四海》、邱晴与阮政峰《运动关注组》、李尚正与卢颂恩《卧底旅行团6.0》、李凯贤（Brian）《九运会客室》、洪天明《嫲嫲烦烦》等。

与方健仪主持《我要做主播》发拓年青人

陈启泰现身支持「HOY媒体网络节目巡礼发布会」，他将与前主播方健仪携手主持新节目《我要做主播》。他赞扬HOY的新闻制作一向优秀，今次希望透过选秀形式，为有志投身新闻行业的年轻人提供入行机会。他认为自己与方健仪的合作是不错的组合，节目将有3至4个月时间筹备。除此之外，陈启泰还会主持《健康百万大道》以及与国家安全相关的节目，他预告观众将会经常在HOY看到他。问到如何成功邀请他再度出山？陈启泰笑言只要有诚意便可，他提到自己曾在有线（Cable）年代服务过，当时拍摄了不少旅游节目，如今再次参与制作，感觉就像回家一样亲切。

陈芷菁打头炮《健康百万大道》

谈到观众想再睇陈启泰主持《百万富翁》一类游戏节目，他指《健》便是类似节目，因《百》版权在ATV不能抄足，今次做改良版。至于早前受访大谈《百万富翁》的旧事，被拍为新节目宣传？陈启泰指当时未接到新节目，自己没远见预知到。只是刚好有人邀访问，知道大家都想知道《百》的故事，便分享一些之前未提及的。陈启泰指《健》头炮请到陈芷菁参与，问到会否再邀请周星驰玩游戏吗？陈启泰笑言：「今次无百万奖金，加上当时他是宣传电影！（星爷有新戏要上？）都会邀请他，希望他不会嫌奖金少，不知道请不请得到他。」

阮政峰邱晴做《健康关注组》

阮政峰与邱晴将合作主持新节目《健康关注组》，去年离巢TVB的阮政峰，透露离开后便与HOY以合作形式参与《健康关注组》，后来再促成新节目，邱晴开心表示节目中会介绍新兴运动荷兰飞环，早前代表香港到日本出战国际赛，获得11名，而阮政峰更为节目学跳霹雳舞。邱晴早前曾拍水著旅游节目《女行团》反应好，也想可以添食望冲出亚洲，阮政峰更透露将会在港台开咪，大谈Gen Z话题，笑言会邀邱晴上节目。

