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陈志云否认曾封邓兆尊9个月：我反对雪藏人 赴英拍旅游节目想揾前港姐林良蕙拍头炮

影视圈
更新时间：20:34 2026-03-18 HKT
发布时间：20:34 2026-03-18 HKT

陈志云(大师)为HOY拍旅游节目《云游四海》，他透露一直喜欢旅行，几乎一个月一次，之前到北极是拍纪录片，今次希望与观众分享所见所闻。节目首站计划前往英国伦敦，他更表示听闻前港姐冠军林良蕙在当地，有意邀请对方亮相。被问到可有拍档同行，陈志云笑言：「自己一个人处理到，都可以有拍档㗎！」他又笑称想参加《我要做主播》，甚至有意主持美容节目。

陈志云拒再做TVB总经理

陈志云指目前于商台早晚开咪，每星期更要为个人频道完成两个访问，虽然忙碌但乐在其中，更呼吁大家有工作可以找他。问到会否考虑再做TVB总经理？他直言：「我唔识做啦！HOY好早期邱达昌时期邀请过我。（在余咏珊加入之前？）当然唔系佢，佢咁低级！」他笑言若要做总经理，不想再做娱乐媒体，宁愿管理酒店，觉得会开心得多。

陈志云不想对号入座

对于邓兆尊在其娱乐频道自爆，疑因一句说话得罪「大师」被雪藏9个月，网民联想到陈志云。陈志云回应时表示不想对号入座，亦不记得曾与邓兆尊讲过这句话：「雪藏一定唔系我！唔会因此而雪藏，我一向反对雪藏人，无主动提出过雪藏，可能系有同事误会！」他又举例指有另一艺人经常骂他，据他所知是得罪了「高高高高层，因他不尊重老板！」问到可觉得「食死猫」想澄清？他豁达表示：「冇所谓，我明白呢行生态，讲我即系我仲有价值。」

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